с чего всё началось

Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле. Ведомство разместило запись в качестве опровержения сообщений СМИ о мародерстве на месте жесткой посадки лайнера.

Общество Минздрав предложил меры для борьбы с курением на работе Министерство здравоохранения предложило работодателям штрафовать сотрудников за курение на работе.

Общество В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на все выходные Ливни, град и смерчи над морем ожидаются в Сочи с 16 по 19 августа С 18 часов 16 августа и до конца 19 августа, по данным метеорологов, на территории города местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми резко возросло В Перми в результате ДТП с автобусом резко возросло число пострадавших.

Общество Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня.

Футбол «Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту», Модрич получил красную карточку "Реал" в матче 1-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл "Сельту" со счетом 3:1. Голы забили Карим Бензема, Тони Кроос и Лукас Васкес.

Политика Зеленский взялся спорить с историей Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.

Политика У Зеленского оправдались за принудиловку для бюджетников В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского заявили, что участие бюджетников в мероприятиях в честь празднования Дня Независимости в Киеве является добровольным, несмотря на изданный приказ.

Здоровье Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.

Политика Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Происшествия Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Происшествия В аэропортах США восстановлена работа системы таможенного контроля Сбой в работе электронной системы таможенного и пограничного контроля ряда аэропортов США полностью устранен.

Гаджеты Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием» Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.

Происшествия В Якутии девушка выжила после падения с 50-метровой скалы В Якутии в районе поселка Чульман Нерюнгринского района девушка оступилась и упала с 50-метровой скалы, сообщает пресс-служба региональной службы спасения.

Космос Госкомиссия одобрила дату вывоза «Союза МС» на старт «На Байконуре Госкомиссия приняла решение о начале летных испытаний корабля "Союз МС" с ракетой космического назначения «Союз-2.1.а» и о вывозе 19 августа РКН на стартовый комплекс», — написал Рогозин в твиттере.

Экономика Туроператоры предупредили о возможном подорожании авиарейсов по России Минтранс подготовил поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП), которые позволят легализовать таксу ZZ, взимаемую Транспортной клиринговой палатой (ТКП), в Минтрансе и Ростуризме считают, что они могут привести к удорожанию авиабилетов.

Шоу-бизнес Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.

Шоу-бизнес Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про "блокадницу" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Игры «Инди месяца»: вы выбрали лучшую игру, мы назвали владельца монитора Любой, кто хоть раз заглянул на страницы наших спецпроектов «Инди-битва» или «Инди месяца», никогда не будет считать, что на пространстве СНГ делается мало игр, не появляются интересные идеи или не хватает независимых разработчиков.