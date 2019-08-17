Происшествия

Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321РИА Новости 09:20

Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле. Ведомство разместило запись в качестве опровержения сообщений СМИ о мародерстве на месте жесткой посадки лайнера.
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с чего всё началось
— На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна, — сообщается на официальном сайте
 ведомства.
Life.ru08:10

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Опубликовано видео из салона севшего в поле самолета

Московский Комсомолец10:30

СК и полиция не фиксировали случаев мародерства на месте аварийной посадки А321

ТАСС07:48

Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

РИА Новости09:20

Видео из салона A321, севшего в кукурузном поле в Подмосковье

РЕН ТВ08:11

СК опубликовал видео из салона севшего в кукурузном поле А321

Газета.Ru09:51

СК опроверг информацию о фактах мародерства на месте жесткой посадки самолета в Подмосковье

Агентство Москва07:48

СКР опроверг слухи о мародерах на месте аварийной посадки лайнера А321

Интерфакс07:47
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
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В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на все выходные

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Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми резко возросло

В Перми в результате ДТП с автобусом резко возросло число пострадавших.
Обновлено в 12:02
Общество

Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг

Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня.
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Политика

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Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
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У Зеленского оправдались за принудиловку для бюджетников

В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского заявили, что участие бюджетников в мероприятиях в честь празднования Дня Независимости в Киеве является добровольным, несмотря на изданный приказ.
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Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
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Политика

Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы

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Происшествия

Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле

Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено в 12:07
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В аэропортах США восстановлена работа системы таможенного контроля

Сбой в работе электронной системы таможенного и пограничного контроля ряда аэропортов США полностью устранен.
Обновлено вчера в 19:42
Гаджеты

Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»

Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.
Обновлено в 07:19
Футбол

Карасев рассудит футболистов «Спартака» и ЦСКА в дерби вместо Еськова

Обновлено в 05:36
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Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца

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Происшествия

В Якутии девушка выжила после падения с 50-метровой скалы

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Космос

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Происшествия

Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девяти

Обновлено в 08:09
Экономика

Туроператоры предупредили о возможном подорожании авиарейсов по России

Минтранс подготовил поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП), которые позволят легализовать таксу ZZ, взимаемую Транспортной клиринговой палатой (ТКП), в Минтрансе и Ростуризме считают, что они могут привести к удорожанию авиабилетов.
Обновлено в 11:20
Футбол

Стадион встретил экипаж А321 овацией

Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про "блокадницу" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Общество

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Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
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«Инди месяца»: вы выбрали лучшую игру, мы назвали владельца монитора

Любой, кто хоть раз заглянул на страницы наших спецпроектов «Инди-битва» или «Инди месяца», никогда не будет считать, что на пространстве СНГ делается мало игр, не появляются интересные идеи или не хватает независимых разработчиков.
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В Москве на следующей неделе ожидается до 30℃ тепла

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Басков опубликовал архивное видео с Зеленским

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Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые джинсы

Лиза Галкина ответила на вечный вопрос, что появилось раньше — курица или яйцо Под запретом для супруги принца Гарри оказались потертые джинсы.
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