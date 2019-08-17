Происшествия

Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321РИА Новости 09:20

Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле. Ведомство разместило запись в качестве опровержения сообщений СМИ о мародерстве на месте жесткой посадки лайнера.
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с чего всё началось
— На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна, — сообщается на официальном сайте
 ведомства.
Life.ru08:10

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Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

РИА Новости09:20

Опубликовано видео из салона севшего в поле самолета

Московский Комсомолец10:30

СК опубликовал видео из салона севшего в кукурузном поле А321

Газета.Ru09:51

Появилось видео из салона севшего в поле самолета А321

Известия15:39

СК и полиция не фиксировали случаев мародерства на месте аварийной посадки А321

ТАСС07:48

СК опроверг информацию о фактах мародерства на месте жесткой посадки самолета в Подмосковье

Агентство Москва07:48

СКР опроверг слухи о мародерах на месте аварийной посадки лайнера А321

Интерфакс07:47
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Футбол

Семак прокомментировал работу арбитров матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу бригады арбитров матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» во главе с Алексеем Матюниным, принявшей несколько неоднозначных решений, в частности удалившей защитника грозненцев Ризвана Уциева на седьмой минуте встречи и не засчитавшей мяч Эмилиано Ригони из-за положения вне игры.
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Происшествия

Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы

Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь иностранному туристу, который упал и ударился головой на площади Революции в центре Москвы.
Обновлено в 12:10
Культура

Netflix снимет мультсериал с Элвисом Пресли в роли шпиона

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Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Мецу» в чемпионате Франции

"Монако" потерпел гостевое поражение от "Меца" в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 16:38
Политика

Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы

В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Происшествия

10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми

В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Обновлено в 15:05
Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

Обновлено в 12:15
Здоровье

Препараты для лечения ВИЧ поступили в Тульскую область

Накануне в Тульский областной центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями привезли медикаменты для лечения ВИЧ-инфекции.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено

Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.
Обновлено в 16:00
Финансы

17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт

Помню, что я в начале сентября 1998 года была в отпуске, за границей, в Дубровнике.
Обновлено в 02:34
Экономика

Как США вели торговую войну с Японией

Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Певица Наталья Ветлицкая отпраздновала свой юбилей

Певица Наталья Ветлицкая в субботу, 17 августа, празднует свой юбилей. Звезде 90-х исполняется 55 лет.
Обновлено в 10:27
Космос

Обнаружен новый вид космических катастроф

Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.
Обновлено 15 августа в 17:08
Футбол

Шюррле: хочу забить Акинфееву в красно-белой форме

Обновлено в 17:07
Здоровье

Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи

Обновлено в 03:05
Политика

Завершились пятые Армейские международные игры

Обновлено в 03:40
Происшествия

Пожар произошел на шахте в Кузбассе

В Кузбассе в шахте "Грамотеинская" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии

Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Происшествия

Таксист из Гатчины полгода домогался девятилетней дочери

Подозреваемый, который работает таксистом, был задержан, но позднее отпущен.
Обновлено в 16:49
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Политика

В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17

Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Политика

Власти Гренландии отреагировали на желание Трампа купить их остров

Обновлено в 01:39
Наука

7 «грязных» стран мира, посещение которых не самым лучшим образом скажется на вашем самочувствии

Основной проблемой является загрязнение атмосферного воздуха, что, в свою очередь, весьма негативно сказывается на состоянии здоровья местных жителей.
Обновлено 15 августа в 17:00
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа

Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

В США полиция спасла из заточения более 300 ежей

В американском городе Ромьюлус полиция спасла более 300 ежей и других животных, которых незаконно содержали в заточении, сообщается на странице полиции города в Facebook.
Обновлено в 08:16
Политика

Кадыров рассказал о разговоре с Путиным после убийства отца

Обновлено вчера в 05:10
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Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
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