Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане. На видео показан момент пуска ракеты.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало пуск новой ракеты ПРО

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео с моделью российского сверхскоростного вертолета Видеоролик с моделью перспективного российского сверхскоростного вертолета был продемонстрирован на YouTube-канале "Телестудия Роскосмоса".

Армия и оружие Армия и оружие Боевики обстреляли населенные пункты в двух провинциях Сирии Боевики незаконных вооруженных формирований, действующие в Идлибской зоне деэскалации, в течение суток обстреляли ряд населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Хама.

Армия и оружие Армия и оружие Северокорейский солдат перебежал в Южную Корею

Армия и оружие Армия и оружие Армения и Россия завершают подготовку контракта на поставки Су-30СМ

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ: НАТО стягивает силы к границам России под видом учений

Армия и оружие Армия и оружие Россия построит еще две подлодки класса «Борей» Северное машиностроительное предприятие («Севмаш») построит к 2028 году по государственному заказу еще две серийный атомные стратегические подлодки проекта 955А «Борей-А», общее количество судов этого класса вырастет до 10, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Армия и оружие Армия и оружие Новая версия ЗРПК «Панцирь» выйдет на госиспытания в 2019 году Российский перспективный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ-СВ" выйдет на государственные испытания в следующем году, передает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на материалы с сайта госзакупок.

Армия и оружие Армия и оружие Командир подлодки «Краснодар» рассказал о ежедневных учениях моряков Командир экипажа рассказал, как проходят ежедневные учения моряков на подлодке «Краснодар».

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Армия и оружие Армия и оружие СМИ узнали о планах США сократить число военных на границе с Мексикой Американские власти планируют сократить число военнослужащих на границе с Мексикой.

Армия и оружие Армия и оружие Минные поля выжигает «Змей Горыныч» В общей сложности на участке местности в Ломоносовском районе площадью около 400 квадратных метров в течение двух недель были обнаружены, обезврежены и вывезены более 220 противотанковых мин. Это минное поле в годы войны было оборудовано краснофлотцами, защитниками форта "Красная Горка".

Армия и оружие Армия и оружие Мелитопольских резервистов начинают «дергать» в военкомат Мелитопольский объединенный городской военкомат объявил о необходимости прибыть в военкомат всех военнообязанных.

Армия и оружие Армия и оружие Минск: Военные заступили на боевое дежурство по охране БелАЭС Для первой в Беларуси АЭС, уточнил старший вице-президент "ТВЭЛ" Константин Вергазов, "будет поставлено наиболее современное и эффективное ядерное топливо, имеющее позитивный рефренный опыт эксплуатации".