Армия и оружие
Опубликовано видео испытания модернизированной ракеты системы ПРО
Опубликовано видео испытания модернизированной ракеты системы ПРОРИА Новости01:41
Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане. На видео показан момент пуска ракеты.
РИА Новости01:41
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