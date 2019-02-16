Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний танка Т-90МСRT на русском 22:20
Опубликованы кадры испытаний новейшего российского танка Т-90МС, предназначенного на экспорт. Как уточняется, видео опубликовано на сайте телеканала «Звезда».
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 22:33, Ашберн
Происшествия
В Испании погибла трехлетняя девочка из России
На Тенерифе (Канарские острова, Испания) погибла трехлетняя россиянка, сообщают испанские СМИ.
Обновлено в 21:27
Политика
Спецпрокурор Мюллер рекомендовал посадить Манафорта на срок до 24 лет
Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендует от 19 до 24 лет тюремного заключения для экс-главы предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта за финансовые преступления, за которые ему вынес приговор суд штата Виргиния, следует из документов суда.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Пожар на базе «Амур» в Благовещенске потушен
Вчера, 15 февраля, загорелась торговая база «Амур» по улице Пионерской. Звонок о случившемся в МЧС поступил в 5:45 утра.
Обновлено в 19:50
Политика
На Украине заявили, что смогут поставлять газ в Европу вместо России
Украина имеет возможности, чтобы поставлять газ в Евросоюз вместо России, такое мнение в своем Facebook высказал кандидат в президенты страны, лидер партии "Основа", депутат Верховной Рады Сергей Тарута.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Сотрудников Baring Vostok заподозрили в хищении 2,5 млрд руб
По словам следователя, руководители компании подозреваются в хищении имущества на 2,5 млрд руб. В феврале 2017-го, считает следствие, Калви вступил в сговор с акционерами "Восточного" Филиппом Дельпалем и Иваном Зюзиным.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Жилой дом обрушился на востоке Китая
Более 10 человек остаются под завалами в результате обрушения жилого дома на востоке Китая.
Обновлено в 22:12
Политика
Сурков принял участие в заседании Союза добровольцев Донбасса
В работе совета принял участие помощник президента РФ Владислав Сурков.
Обновлено в 12:23
Политика
Техасские землевладельцы подали в суд на Трампа
Некоммерческая организация по защите прав потребителей Public Citizen подала в суд на Дональда Трампа от имени землевладельцев штата Техас, на территории которых может быть построена приграничная стена.
Обновлено в 20:54
Политика
Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго
Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.
Обновлено в 11:17
Хоккей
Дубль Наместникова помог «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в матче НХЛ
"Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Баффало" со счетом 6:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:14
Происшествия
Число погибших при стрельбе в штате Иллинойс возросло до пяти
Число погибших в результате стрельбы в городе Аврора в американском штате Иллинойс возросло до пяти.
Обновлено в 18:51
Музыка
Сергей Шнуров посвятил свой новый стих Александру Друзю
Обновлено в 20:20
Происшествия
Шведские исследователи пришли в ужас от трагедии на перевале Дятлова
Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен представили свою версию гибели уральских туристов и поделились впечатлениями от ночевки в том же самом месте, где когда-то стояла палатка группы Дятлова.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие
Испытания новейшего бронетранспортера БТ-3Ф начались в России
Ходовые испытания новейшего российского бронетранспортера БТ-3Ф, который должен заменить советский МТ ЛБ, начались в России.
Обновлено в 20:01
Общество
Весь Судан остался без электричества
Полное отключение электричества произошло в Судане по всей стране, сообщает телеканал Al-Arabia.
Обновлено в 21:13
Экономика
Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом.
Обновлено в 17:06
Транспорт
Минтранс поддержал идею ужесточения наказания за превышение скорости
«Минтранс поддерживает установление административного штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости движения на величину от 10 до 20 км/ч», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:55
Транспорт
В Москве пять станций красной линии метро закрылись на девять дней
Пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена на участке от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского" включительно закрылись в субботу до 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии метро.
Обновлено в 21:30
Кино
Организаторы «Оскара» отменили решение оскорбившее голливудских звезд
Голливудские звезды смогли объединившись надавить на организаторов конкурса и заставить их отказаться от идеи вручить четыре номинации во время рекламных блоков, чтобы сократить эфирное время.
Обновлено в 21:42
Экономика
Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
Обновлено в 04:06
Политика
Болтон заявил о тайных переговорах генералов с Гуайдо в Венесуэле
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что представители командования ВС Венесуэлы тайно ведут переговоры с оппозицией и ее лидером Хуаном Гуайдо.
Обновлено в 19:46
Политика
Скончался бывший вице-спикер Госдумы Михаил Юрьев
В возрасте 59 лет сегодня, 15 февраля, скончался Михаил Юрьев — депутат Государственной думы от партии «Яблоко» в период с 1995 по 1999 год.
Обновлено в 15:28
Происшествия
В Кузбассе произошло землетрясение
Вечером в пятницу, 15 февраля, в Кемеровской области произошёл подземный толчок.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Приамурье два человека погибли в ДТП
"В результате ДТП водитель 1991 года рождения и пассажир 1986 года рождения скончались на месте", - сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.
Обновлено в 21:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали о теплой весне
Климатическая весна на большей части России будет теплой и придет довольно рано, сообщили в Гидрометцентре.
Обновлено в 21:51
Происшествия
В США на борту самолета произошел пожар из-за электронной сигареты
Инцидент произошел во время посадки на рейс из Нью-Йорка в Хьюстон. Пассажир Рекс Сакамото опубликовал кадры пожара.
Обновлено в 15:07
Политика
«Да пошел ты»: пенсионер ответил на признание в любви от Порошенко
На кадрах можно увидеть, как Порошенко признается "в любви" горожанам и благодарит их, однако в этот же момент пожилой мужчина выкрикивает фразу "Да пошел ты!".
Обновлено в 17:23
Политика
В конгресс США внесли законопроект, запрещающий выход из ДРСМД
Конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США от Демократической партии, внесла в палату представителей законопроект, запрещающий Вашингтону выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:09
Общество
На спорных островах в Японском море остался последний житель
Обновлено в 18:27