Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРОРИА Новости 01:46
Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. На кадрах видно, как ракета взмывает в небо, оставляя за собой столб огня и дыма.
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