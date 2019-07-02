Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРОРИА Новости 01:46

Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. На кадрах видно, как ракета взмывает в небо, оставляя за собой столб огня и дыма.
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Появилось видео испытаний новой ракеты системы ПРО

Газета.Ru01:57

Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО

РИА Новости01:46

ВКС России выполнили успешный пуск новой ракеты ПРО

Известиявчера в 22:26

ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

РБКвчера в 23:09

Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРО

Телеканал 360°вчера в 23:00

Пуск новой противоракеты российской системы ПРО — видео

RT на русском01:20

ВКС России выполнили успешный пуск новой ракеты ПРО с полигона Сары-Шаган

ТАССвчера в 22:01
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:06, Вашингтон
Происшествия

Истребитель ВВС Индии «потерял» топливный бак во время полета

Легкий многоцелевой истребитель Tejas военно-воздушных сил Индии во вторник непроизвольно сбросил дополнительный топливный бак во время полета в южном штате Тамилнад, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия

Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Политика

Трамп заявил, что Иран «играет с огнём» в ситуации с СВПД

Ранее сообщалось, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный СВПД.
Обновлено вчера в 19:53
Футбол

«Спартак» поздравил Бакаева с днем рождения

Московский «Спартак» поздравил с днем рождения полузащитника команды Зелимхана Бакаева.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:01
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Общество

Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение

Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе

Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено вчера в 16:01
Экономика

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Обновлено вчера в 18:28
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Обновлено вчера в 12:05
Армия и оружие

Украина скорректировала план учений Sea Breeze из-за России

Обновлено вчера в 13:30
Футбол

«Челси» в ближайшие часы объявит о назначении Лэмпарда

Официально о назначении 41-летнего англичанина будет объявлено в ближайшие часы. Лэмпард возглавляет "Дерби Каунти" с мая 2018-го.
Обновлено вчера в 22:18
Общество

«Роскачество» проверило мультизерновой хлеб

Обновлено в 01:46
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Экономика

Домохозяйства сами вырастили ВВП

Хотя по данным статистиков капитальные инвестиции в первом квартале 2019 года выросли на 0,5%, валовое накопление основного капитала в первом квартале упало на 2,6%, а его вклад в изменение ВВП составил минус 0,5 п. п. (с учетом изменения запасов в минус 0,1 п. п.).
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 18:45
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Технологии

Названы компьютеры равные PlayStation 5 по мощности

Компания Sony уже достаточно давно анонсировала свою новую игровую консоль, условную PlayStation 5. Но не смотря на это до сих пор нам мало что известно о ее внутренностях.
Обновлено в 01:07
Политика

США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд

Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 20:08
Общество

Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию

Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Москве уборщица прогнала белого медведя веником

Обновлено вчера в 12:24
Политика

В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина

Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке

Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес

Бари Алибасов мог попасть в больницу из-за запоя

Врачи и сын продюсера высказывались в социальных сетях и прессе, что Бари Алибасов попал в больницу только потому, что "перепил".
Обновлено вчера в 22:14
Путешествия

Названы самые бесполезные вещи в чемоданах туристов

Большинство опрошенных Aviasales туристов сошлись на том, что в поездку не надо брать много одежды и обуви: за лишнюю одежду проголосовали 21%, за обувь – 14%.
Обновлено вчера в 06:17
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

Кадыров прокомментировал нападение на полицейских

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.
Обновлено вчера в 13:50
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