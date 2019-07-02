Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРОРИА Новости 01:46
Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. На кадрах видно, как ракета взмывает в небо, оставляя за собой столб огня и дыма.
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Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию
Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
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Политика
Нино Катамадзе бойкотировала концерты в РФ
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси.
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Скалони: игроки хотят выиграть Кубок Америки ради Месси
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что игроки национальной команды хотят выиграть Кубок Америки — 2019 ради Лионеля Месси, которому не хватает трофея со сборной, чтобы стать лучшим игроком в истории футбола.
Обновлено в 00:56
Авто
Составлен топ-10 самых доступных автомобилей в России
Следующие две строчки рейтинга самых доступных автомобилей на рынке России достались моделям Renault, а именно хэтчбеку Sandero (690,1 тыс. рублей) и седану Logan (699,1 тыс. рублей).
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Политика
Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»
Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина.
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Финансы
Рынок акций РФ начал торги на позитиве
Индекс МосБиржи за минуту торгов повысился на 0,21% - до 2807,23 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск прибавил 0,2% и составил 1404,42 пункта.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Воронежской области
Три человека погибли в ДТП в городе Лиски Воронежской области, еще один госпитализирован, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:28
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Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал о спрятанных деньгах.
Обновлено в 03:08
Экономика
В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей
Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 03:03
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Шоу-бизнес
Жена Олега Газманова рассказала о 36-часовом голодании мужа
В своем микроблоге Марина Газманова рассказала о том, что знаменитость решил опробовать на себе 36-часовое голодание.
Обновлено в 03:09
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Врачи посоветовали россиянкам не менять кроссовки на шпильки
Обновлено в 02:32
Происшествия
МЧС подтвердило гибель 14 человек при наводнении в Иркутской области
Министерство чрезвычайных ситуаций России подтвердило гибель 14 человек во время наводнения, произошедшего в Иркутской области, сообщалось 2 июля на сайте ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.
Обновлено в 02:15
Политика
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Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка
Обновлено в 02:17
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Samsung объявил дату презентации Galaxy Note 10
Обновлено в 03:22
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Политика
РБК: В «школу губернаторов» впервые вошли высокопоставленные силовики
В этом году в «школу губернаторов» — программу по подготовке кадрового резерва — в этом году попало много силовиков, в том числе высокопоставленных.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром
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Баскетбол
ЦСКА объявил о подписании центрового сборной Германии
Московский ЦСКА во вторник объявил о подписании соглашения с центровым сборной Германии Йоханнесом Фойгтманном.
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Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
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Общество
Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Авто
В Сети опубликовали первые снимки обновленного BMW X6
В Сети опубликовали свежие фотографии обновленного кроссовера BMW X6, который получил привлекательный дизайн.
Обновлено в 03:27
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
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Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07