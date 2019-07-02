Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРОРИА Новости 01:46

Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. На кадрах видно, как ракета взмывает в небо, оставляя за собой столб огня и дыма.
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Минобороны опубликовало видео испытаний новой российской ракеты системы ПРО

ТАСС02:35

Появилось видео испытаний новой ракеты системы ПРО

Известия02:35

Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРО

Телеканал 360°вчера в 23:00

Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО

РИА Новости01:46

Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО

RT на русском02:43

ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

Газета.Ru02:11

Минобороны показало видео испытания новой ракеты системы ПРО

РБК02:04
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию

Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Происшествия

На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов

Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено вчера в 11:11
Политика

Нино Катамадзе бойкотировала концерты в РФ

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси.
Обновлено 30 июня в 11:06
Футбол

Скалони: игроки хотят выиграть Кубок Америки ради Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что игроки национальной команды хотят выиграть Кубок Америки — 2019 ради Лионеля Месси, которому не хватает трофея со сборной, чтобы стать лучшим игроком в истории футбола.
Обновлено в 00:56
Авто

Составлен топ-10 самых доступных автомобилей в России

Следующие две строчки рейтинга самых доступных автомобилей на рынке России достались моделям Renault, а именно хэтчбеку Sandero (690,1 тыс. рублей) и седану Logan (699,1 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»

Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина.
Обновлено в 01:21
Финансы

Рынок акций РФ начал торги на позитиве

Индекс МосБиржи за минуту торгов повысился на 0,21% - до 2807,23 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск прибавил 0,2% и составил 1404,42 пункта.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Воронежской области

Три человека погибли в ДТП в городе Лиски Воронежской области, еще один госпитализирован, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал о спрятанных деньгах.
Обновлено в 03:08
Экономика

В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей

Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 03:03
Экономика

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Обновлено вчера в 18:28
Шоу-бизнес

Жена Олега Газманова рассказала о 36-часовом голодании мужа

В своем микроблоге Марина Газманова рассказала о том, что знаменитость решил опробовать на себе 36-часовое голодание.
Обновлено в 03:09
Здоровье

Врачи посоветовали россиянкам не менять кроссовки на шпильки

Обновлено в 02:32
Происшествия

МЧС подтвердило гибель 14 человек при наводнении в Иркутской области

Министерство чрезвычайных ситуаций России подтвердило гибель 14 человек во время наводнения, произошедшего в Иркутской области, сообщалось 2 июля на сайте ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.
Обновлено в 02:15
Политика

Легализацию марихуаны поддержали большинство жителей Лондона

Более половины жителей Лондона поддерживают возможную легализацию марихуаны для взрослых, свидетельствуют данные опроса организации Volteface и издания Evening Standard.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка

Обновлено в 02:17
Гаджеты

Samsung объявил дату презентации Galaxy Note 10

Обновлено в 03:22
Экономика

Цены на мясо могут подскочить на 10%

О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Путешествия

В Анапе запретили купаться в Черном море

Обновлено в 02:42
Политика

РБК: В «школу губернаторов» впервые вошли высокопоставленные силовики

В этом году в «школу губернаторов» — программу по подготовке кадрового резерва — в этом году попало много силовиков, в том числе высокопоставленных.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром

Обновлено вчера в 17:28
Баскетбол

ЦСКА объявил о подписании центрового сборной Германии

Московский ЦСКА во вторник объявил о подписании соглашения с центровым сборной Германии Йоханнесом Фойгтманном.
Обновлено в 03:13
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Обновлено в 01:10
Общество

Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Авто

В Сети опубликовали первые снимки обновленного BMW X6

В Сети опубликовали свежие фотографии обновленного кроссовера BMW X6, который получил привлекательный дизайн.
Обновлено в 03:27
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Николай Басков тяжело переживает смерть отца

В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:07
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