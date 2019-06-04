Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС РоссииРИА Новости 01:50
Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. На кадрах видно, как происходит разворачивание и подготовка ракеты к старту.
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Российские военные отчитались об успешном испытании системы противоракетной обороны
Эхо Москвывчера в 23:15
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