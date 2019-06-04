Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС РоссииРИА Новости 01:50

Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. На кадрах видно, как происходит разворачивание и подготовка ракеты к старту.
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Появилось видео испытаний новой российской ракеты системы ПРО

Газета.Ru05:14

Минобороны показало видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО

РБК04:21

Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытаний российскими военными системы ПРО

ТАСС02:48

Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России

РИА Новости01:50

Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России

RT на русском02:25

Российские военные отчитались об успешном испытании системы противоракетной обороны

Эхо Москвывчера в 23:15

Мощь небесного щита: опубликовано видео запуска новой противоракеты ВКС РФ

ТК Звездавчера в 22:00
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Происшествия

СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Москве

Обновлено в 07:08
Хоккей

«Трактор» расторг контракт с Полом Щехурой

Хоккейный клуб «Трактор» и нападающий Пол Щехура расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт челябинского клуба.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Ани Лорак с треском уволила свою команду

Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что певица Ани Лорак, которая развелась с мужем в 2018 году, а спустя некоторое время на нее всплыл компромат о любовной интриге с футболистом Сергеем Ребровым, взялась наводить порядки в собственной команде.
Обновлено в 08:29
Экономика

Выручка HeadHunter в I квартале 2019 года выросла на 31,8%

Выручка российской рекрутинговой компании HeadHunter в I квартале 2019 года по МСФО увеличилась на 31,8%, до 1,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 08:34
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Авто

Названы цены кроссовера Citroen C5 Aircross для России

Флагманский кроссовер Citroen C5 Aircross будет доступен на нашем рынке в трех комплектациях: Live, Feel, а также Shine.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Экс-глава Пентагона: отсутствие диалога США с РФ повышает риск ядерного конфликта

Риск ядерного конфликта увеличивается из-за отсутствия регулярного диалога между Вашингтоном и Москвой по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
Обновлено в 06:47
Технологии

МТС начала продавать диалоговых роботов клиентского сервиса

МТС объявила о старте продаж роботов-специалистов клиентского сервиса – автоматизированных диалоговых систем, которые позволяют взаимодействовать с клиентом без привлечения людей.
Обновлено вчера в 09:42
Политика

В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу

Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:16
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Подмосковье киллер застрелил директора торгового центра

В Солнечногорском районе Московской области киллер застрелил директора торгового центра, расположенного в поселке Поварово, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица»

Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».
Обновлено в 06:30
Политика

В Судане в течение девяти месяцев проведут всеобщие выборы

"Военный совет постановил отозвать все достигнутые договоренности, прекратить переговоры с Альянсом за свободу и перемены (активисты гражданской оппозиции) и объявить о проведении всеобщих выборов в период, не превышающий девять месяцев", - заявил во вторник в телеобращении командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан.
Обновлено в 02:35
Религия

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы

Обновлено в 07:50
Кино

Тор из «Мстителей» временно уходит из кино

Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Тулунский маньяк признался в новых преступлениях

Ещё 13 жертв серийного сексуального маньяка из Тулуна установили следователи. Напомним, насильник 12 лет держал в страхе маленький город.
Обновлено в 07:52
Политика

Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

Обновлено в 02:19
Здоровье

В Великобритании успешно опробовали новую технологию по пересадке роговицы

Новая лазерная технология пересадки роговицы (кератопластики), проводимая с помощью аппарата Femto LDV Z8, позволит увеличить количество доступных донорских органов вдвое.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Экс-главу Росреестра Дагестана обвинили в махинациях на 370 млн рублей

Бывшему руководителю управления Росреестра по Дагестану Сафиюле Магомедову предъявлено обвинение по делу о махинациях с земельными участками.
Обновлено в 08:15
Путешествия

Опубликован рейтинг самых дешевых стран для летнего отдыха

Эксперты сервиса OneTwoTrip провели анализ и составили рейтинг самых дешевых стран для летнего отдыха.
Обновлено в 02:44
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, не имеющим допуска к государственной тайне.
Обновлено в 07:39
Единоборства

Нейт Диас рассказал о драке с Нурмагомедовым

Американский боец UFC Нейт Диас рассказал о драке с командой Хабиба Нурмагомедова на турнире WSOF в 2015 году, в которой он считает себя победителем.
Обновлено в 04:02
Кино

Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian

Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Общество

Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку

ЕГЭ по русскому языку объединил свыше десяти тысяч ребят по всему региону.
Обновлено вчера в 06:48
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