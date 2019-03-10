Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружияРИА Новости 09:25
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин". Ночью и в сумерках комплекс нейтрализует прицелы, дальномеры, приборы ночного видения и системы наведения противотанковых управляемых ракет на расстоянии до пяти километров.
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с чего всё началось
«Звезда» показывает новое оружие, которое еще никто не видел. И лучше его не видеть напрямую - станция визуально-оптических помех «Филин» способна ослепить неприятеля.ТК Звезда03:02
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