Опубликовано видео испытаний новейшего танка Т-90МСРИА Новости вчера в 18:55

с чего всё началось

Видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС, предназначенного на экспорт, опубликовано телеканалом "Звезда". На записи запечатлены ходовые испытания, а также стрельба в движении. Одновременно демонстрируется работа экипажа.

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Политика Лужков прокомментировал идею объединить Москву и Подмосковье Бывший столичный градоначальник отметил, что в этом смысле интеграция полезна, при этом обратил внимание на вопросы управления.

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Авто Названы самые безопасные авто 2019 года по версии Euro NCAP Специалисты европейской независимой организации Euro NCAP перечислили самые безопасные авто 2019 года.

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