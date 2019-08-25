Происшествия
Опубликовано видео гибели актера и режиссера Игоря ХомскогоРоссийская газета 10:00
Вслед за шокирующим видео с места гибели 42-летнего российского режиссера, актера и сценариста Игоря Хомского в Сети появилась еще более чудовищная запись инцидента. На опубликованных кадрах машина режиссера на большой скорости влетает под фуру припаркованного на обочине КамАЗа.
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