Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в БарнаулеRT на русском 05:18

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса. Об этом рассказал сам артист, информацию подтвердили в справочной аэропорта.
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После скандала в самолете на Панкратова-Черного завели дело

КП - Барнаул21:50

Появилось видео спора Панкратова-Черного с бортпроводниками «Аэрофлота»

РБК13:16

На Панкратова-Черного завели дело о хулиганстве за дебош в самолете в Барнауле

Алтапресс21:38

Соцсети разделились на два фронта после инцидента с Панкратовым-Черным в Барнауле

Алтайская правда21:45

Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками

РИА Новости10:56

Перепалка Панкратова-Черного со стюардом попала на видео

Пятый канал09:04

«Простите меня, Христа ради, если я виноват»: актера Александра Панкратова-Черного сняли с самолёта в Барнауле

Катунь 2404:04
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Общество

Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США

Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Наука

Названы вызывающие рак кишечника продукты

Обновлено в 15:26
Политика

Министр энергетики США планирует покинуть пост

Глава Минэнерго США Рик Перри планирует покинуть администрацию президента, однако это может и не случиться, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Обновлено в 21:59
Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионов

Обновлено в 17:07
Футбол

Гулиев извинился перед избитым американцем

Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев еще раз встретился с американцем Майклом Коулом, которого недавно избил на пешеходном переходе в Москве.
Обновлено в 12:56
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек

Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Политика

Премьер Медведев представит в Госдуме отчет правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.
Обновлено в 01:13
Политика

Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы

В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено в 12:39
Политика

Путин встретится с выпускниками программы развития резерва управленцев

Президент России Владимир Путин в среду встретится с выпускниками второго потока программы развития управленческого кадрового резерва.
Обновлено вчера в 17:04
Гаджеты

Apple готовит недорогой 4,7-дюймовый смартфон в стиле iPhone 8

Обновлено в 09:19
Авто

Продажи LADA в Евросоюзе по итогам марта показали незначительное падение

Чуть более половины (50,2%) объема реализации пришлось на страны Западной Европы, жители которых в марте приобрели 234 новых автомобиля LADA.
Обновлено в 07:28
Наука

Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири

Обновлено в 02:06
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено в 18:32
Футбол

Салах решил покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с Клоппом

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сообщил руководству клуба о желании уйти в летнее трансферное окно, сообщает AS.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В Белоруссии сгорел католический храм конца XIX века

Обновлено в 12:54
Политика

«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву

Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 19:35
Происшествия

Дмитрий Быков введен в искусственную кому

Главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов рассказал, что известный российский писатель введен в медикаментозную кому.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено в 10:31
Экономика

В России может появиться новый экологический налог

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес

Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Политика

Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию

Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.
Обновлено в 21:14
Общество

Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг

Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".Ранее сообщалось, что ГУ МЧС по Томской области объявило оперативное предупреждение в связи с ожидаемыми на территории региона 18 апреля снегопадом и ветром с порывами до 27 метров в секунду.По данным сервиса на 08.40 вторника, пробки на улицах Томска достигли максимальных 10 баллов.
Обновлено в 22:02
Политика

СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС

Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено в 16:17
Экономика

Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками

Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Общество

На eBay выставили на продажу тлеющие угли из Нотр-Дама

На торговой площадке eBay разместили объявление о продаже углей с пожара в Нотр-Даме, пишет в среду Daily Mail.
Обновлено в 12:11
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено в 07:47
Политика

Саммит G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве

Обновлено в 14:46
Энергетика

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
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