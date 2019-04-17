Панкратова-Чёрного сняли с рейса в БарнаулеRT на русском 05:18

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса. Об этом рассказал сам артист, информацию подтвердили в справочной аэропорта.

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

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