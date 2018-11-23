Происшествия
Опубликовано видео алиби обвиняемого в изнасиловании дознавательницы
Опубликовано видео алиби обвиняемого в изнасиловании дознавательницыМосковский Комсомолец06:01
«Вести» обнародовали видео предполагаемого алиби бывшего высокопоставленного полицейского из Уфы Салавата Галиева. Он и двое его коллег проходят по нашумевшему делу о групповом изнасиловании девушки-дознавателя.
Московский Комсомолец06:01
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