Происшествия

Опубликовано видео алиби обвиняемого в изнасиловании дознавательницы
Московский Комсомолец
06:01

«Вести» обнародовали видео предполагаемого алиби бывшего высокопоставленного полицейского из Уфы Салавата Галиева. Он и двое его коллег проходят по нашумевшему делу о групповом изнасиловании девушки-дознавателя.
Московский Комсомолец06:01

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Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от обвинений - СКР по РБ

Башинформ08:04

В СК прокомментировали алиби полицейских из Уфы, обвиняемых в изнасиловании

РИА Новости07:00

СКР по РБ прокомментировал появление алиби у обвиняемых в изнасиловании дознавателя из Уфы

ProUfu.ru05:25

«Вести» публикуют полное видео алиби бывшего полицейского Салавата Галиева – одного из трех обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе

ГТРК Башкортостан04:29

СК Башкирии назвал алиби подозреваемых в изнасиловании экс-полицейских способом защиты от обвинений

Горобзор.ру03:49

Появилось видео, которое доказывает алиби одного из подозреваемых в изнасиловании дознавательницы

КП - Уфа03:22

Следствие назвало данные об алиби экс-полицейских в Башкирии способом защиты от обвинений

ТАСС01:16
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Все находившиеся на борту пропавшего в Доминикане вертолета погибли

Шесть человек — пассажиры и пилот вертолета, пропавшего в четверг в Доминиканской республике, погибли, сообщает местное издание Nacion Dominicana.
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Происшествия

Опубликовано видео обрушения бизнес-центра в Москве

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Полиция Франции проводит в городе Анже на западе страны операцию по обезвреживанию человека, который угрожает взрывчаткой и требует принять в Елисейском дворце протестующих против повышения цен на топливо.
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Депутаты связали пытавшегося выпрыгнуть из летящего самолета пассажира

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Экс-руководителя московского «Яблока» отпустили из полиции

Бывший руководитель московского "Яблока" Сергей Митрохин, ранее задержанный у киноцентра "Соловей" на Красной Пресне, сообщил, что его отпустили из отдела полиции, составив протокол о повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий.
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В Казани полиция прервала концерт группы IC3PEAK

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Уфа
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Город в Российской Федерации, столица Республики Башкортостан, административный центр Уфимского района, в состав которого не входит. Город республиканского значения, образует муниципальное образование город Уфа со статусом городского округа.
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