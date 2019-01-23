Футбол
Последние сообщения пропавшего нападающего из «Кардиффа» попали в СетьВечерняя Москва 03:26
Во Всемирную паутину попали последние аудиосообщения аргентинского футболиста «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, которые он отправил в общий чат приложения WhatsApp перед тем, как авиалайнер, на котором спортсмен летел, пропал с радаров.
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с чего всё началось
В интернет попали аудиосообщения аргентинского нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, которые он отправил в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолёт, на котором он летел, пропал с радаров.Чемпионатвчера в 20:32
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