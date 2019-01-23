Происшествия
Опубликовано последнее сообщение футболиста из пропавшего самолетаLenta.ru 03:40
Аргентинская газета Ole опубликовала аудиосообщения, которые футболист Эмилиано Сала отправлял своим друзьям перед вылетом из французского Нанта в валлийский Кардифф. По пути самолет пропал с радаров, его поиски продолжаются.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Происшествия
Угонщику самолёта Сургут — Москва предъявлено обвинение
Пассажиру самолёта авиакомпании «Аэрофлот» Сургут — Москва предъявлено обвинение в угоне воздушного судна.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Опознаны все погибшие моряки с горящих в Черном море танкеров
Опознаны тела десяти моряков с газовозов Maestro и Candy, загоревшихся в Керченском проливе.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Благовещенске задержали владельца приюта после гибели 47 собак
В Амурской области задержан руководитель приюта для собак, в котором нашли трупы 47 животных. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 01:08
Происшествия
На Южном Урале выясняют обстоятельства смерти заключенного в колонии
Напомним, ранее сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства смерти заключенного колонии №1 Копейска Челябинской области.
Обновлено в 03:50
Происшествия
ФСБ нашла у подпольных оружейников реактивный огнемет
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Минобороны рассказали о состоянии летчика разбившегося Ту-22М3
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Мосгорсуд признал новый заочный арест Браудера законным
Тверской суд Москвы 21 декабря прошлого года санкционировал очередной заочный арест Браудера по новому обвинению — в создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Магнитогорске задержали банду по продаже наркотиков через интернет
В Магнитогорске сотрудники полиции пресекли деятельность банды, торговавшей наркотиками через интернет, задержаны 27 человек, сообщила 23 января официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Дагестане два человека пострадали при взрыве бытового газа
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Оренбургской области более 20 детей отравились в школьной столовой
Более 20 учеников в Оренбургской области отравились, пообедав в школьной столовой, восемь из них госпитализированы, сообщает областное управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Вандалы разгромили часовню храма УПЦ
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Петербурге произошел пожар в общежитии технологического института
Обновлено в 02:39
Происшествия
Москвич получил три года тюрьмы за ложные звонки о бомбах
Забайкальский краевой суд приговорил 23-летнего жителя столицы Ярослава Рогожникова к трем годам лишения свободы.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Маленькому мальчику сделали неудачное обрезание в Петербурге
Отец мальчика рассказал, что 20 января неизвестный врач сделал его сыну обрезание в неустановленной квартире на Спасской улице.
Обновлено в 01:16