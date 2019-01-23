Происшествия

Опубликовано последнее сообщение футболиста из пропавшего самолетаLenta.ru 03:40

Аргентинская газета Ole опубликовала аудиосообщения, которые футболист Эмилиано Сала отправлял своим друзьям перед вылетом из французского Нанта в валлийский Кардифф. По пути самолет пропал с радаров, его поиски продолжаются.
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СМИ: Футболист «Кардиффа» Сала боялся лететь на борту пропавшего самолёта

RT на русском02:31

Сала отправил из самолета голосовое сообщение: «Кажется, он вот-вот развалится. Как же страшно»

Sports.ruвчера в 18:14

В Ла-Манше возобновились поиски самолета, на котором летел Эмилиано Сала

Вести.Ru00:55

СМИ обнародовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа»

РИА Новостивчера в 22:56

СМИ: футболист Сала боялся лететь на пропавшем над Ла-Маншем самолете

ТАССвчера в 19:45

Опубликованы последние аудиосообщения от Салы, чей самолет пропал над Ла-Маншем

Sport24.ru01:22

Самолет с игроком «Кардифф Сити» пропал по пути из Франции

ТК Звездавчера в 04:33
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
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