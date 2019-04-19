Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и МамаевымГазета.Ru 07:30
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
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