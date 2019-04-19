Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»РБК 07:37
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
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Происшествия
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