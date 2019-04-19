Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»РБК 07:37

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
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Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

РБК07:37

Опубликовано видео конфликта Кокорина и Мамаева с Паком

RT на русском08:30

РенТВ опубликовал видеозапись конфликта футболистов Кокорина и Мамаева с чиновником Минпромторга Денисом Паком

Эхо Москвы08:30

Появилось полное видео конфликта Кокорина и Мамаева с Паком

РИА Новости08:10

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева с Паком

Газета.Ru11:58

Гайсин пытался дать отпор Мамаеву: полное видео драки футболистов с чиновниками

РЕН ТВ07:58

Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Известия06:22
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Дебош Кокорина и Мамаева без купюр. Полное видео

Вести.UZ07:44
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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