В июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео пыток над заключенным Евгением Макаровым в ярославской колонии №1. После публикации СКР возбудил уголовное дело. Несколько сотрудников ФСИН были арестованы.

Опубликовано новое видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1

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