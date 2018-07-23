Происшествия

Опубликовано новое видео пыток в ярославской колонии ИК-1КП - Ярославль 06:52

В сети опубликовано новое видео, на котором сотрудники УФСИН избивают заключенного ярославской колонии ИК-1. Кадры, датированные 26 февраля 2016 года, обнаружились в ходе расследования по делу Евгения Макарова.
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Появилось новое видео пыток в ярославской колонии: комментарий УФСИН

Новости Ярославля 76.ru07:30

УФСИН начало проверку по новому видео с избиением в ярославской колонии

ТАСС05:53

Опубликованы новые видеозаписи пыток заключенных в ярославской ИК-1

Ярновости05:44

Новое видео пыток в ярославской колонии обнародовала Новая газета

Эхо Москвы - Ярославль05:24

ФСИН назначила служебную проверку после публикации «Новой газетой» нового видео пыток в ИК-1

Новая газета06:06

УФСИН начало проверку из-за нового видео о пытках в ярославской колонии

РИА Новости06:03

В УФСИН прокомментировали новое видео с избиением заключенных в ярославской ИК-1

Яркуб05:27
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Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Футбол

Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе

Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Политика

Путин расширил упрощенный режим получения гражданства для Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, было расширено.
Обновлено в 13:47
Наука

В Google Brain придумали новую технологию ускоренного обучения ИИ

Израильский стартап Run: AI предлагает решение, которое позволяет ускорить обучение моделей ИИ в 100 раз или пожертвовать скоростью, но сэкономить.
Обновлено вчера в 09:39
Армия и оружие

«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили

Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Политика

Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:39
Технологии

Чубайс заявил, что мир не откажется от атомной энергетики

Мир не откажется от атомной генерации из-за необходимости решения проблемы глобального изменения климата, заявил глава нанотехнологической компании "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в среду.
Обновлено в 14:06
Политика

Суд продлил арест украинских моряков

Арест всех 24 украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года, продлен еще на три месяца.
Обновлено в 10:28
Общество

Правительство решило ускорить переход на электронные паспорта

В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации.
Обновлено в 14:05
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено в 12:34
Происшествия

В Кузбассе горняк погиб при обрушении породы на шахте

В Кемеровской области на шахте "Анжерская-Южная" один человек погиб в результате обрушения породы.
Обновлено в 13:30
Политика

В Донбассе согласовали бессрочное перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие

Учения британских и эстонских военных обернулись конфузом

На учениях британских морских пехотинцев произошел конфуз, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 07:49
Политика

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Происшествия

Восемь сотрудников аэропорта Волгограда задержали за кражи из багажа

В среду, 17 июля, сотрудники Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали девять человек, связанных с кражами багажа в аэропорту Волгограда.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Бузова встретилась с экс-возлюбленным Романом Третьяковым

Неожиданно для всех в какой-то момент в студии появился бывший возлюбленный исполнительницы, экс-участник проекта «Дом−2» Роман Третьяков.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено в 12:32
Происшествия

Сразу 17 уголовных дел возбудили в Астрахани против чиновников

В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, других чиновников, а также двух предпринимателей из строительного бизнеса.
Обновлено в 06:29
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Mi A3 на «чистом» Android

Компания Xiaomi презентовала новый смартфон Mi A3.
Обновлено в 08:47
Футбол

В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью

Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским "Араратом" и раменским "Сатурном".
Обновлено в 13:00
Происшествия

Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами

Шестерых жителей села Чемодановка привлекли к административной ответственности за перекрытие федеральной трассы после массовой драки с цыганами.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие

США исключили продажу Турции F-35

Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика

Владимир Путин наградил главу юридического отдела Мосгоризбиркома

Начальнице юридического отдела Московской городской избирательной комиссии Риме Кузнецовой было присвоено звание заслуженного юриста России.
Обновлено в 15:04
Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 11:00
Футбол

«Яндекс» назвал самый популярный футбольный клуб России

Московский «Спартак» стал самым популярным футбольным клубом России.
Обновлено в 10:03
Политика

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Технологии

«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств

«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
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