Происшествия

Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонииLenta.ru 04:54

В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1). Запись в среду, 17 июля, на своем YouTube-канале публикует «Новая газета». Как отмечает издание, после возбуждения уголовного дела следователи изъяли в колонии технику.
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Появилось новое видео пыток в ярославской колонии: комментарий УФСИН

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Новое видео пыток в ярославской колонии обнародовала Новая газета

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В УФСИН прокомментировали новое видео с избиением заключенных в ярославской ИК-1

Яркуб05:27
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