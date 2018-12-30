Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»Lenta.ru05:11
Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард». Видео появилось в Telegram-канале НТВ.
Lenta.ru05:11
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с чего всё началось
Министерство обороны РФ показало новые кадры испытаний российского гиперзвукового комплекса «Авангард», в том числе и видео из пункта, который осуществил запуск. Минобороны России опубликовало новые кадры успешного испытания стратегического ракетного комплекса «Авангард».ТК Звезда04:50
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