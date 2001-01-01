Футбол

Опубликовано фото новой формы «Реала»Sport.ru 07:43

Опубликовано фото новой формы "Реала" на следующий сезон.
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Опубликовано фото домашней формы «Реала» на сезон-2019/20

Чемпионат06:21

В сети появились фотографии домашней формы «Реала» на новый сезон (ФОТО)

Матч ТВ06:55

Появились фотографии новой формы «Интера» на сезон 2019/20

Нева Спорт06:27

Новая домашняя форма «Реала» будет бело-золотой

Бомбардир.ру08:59

Новая форма «Реала»

Евро-футбол.ру08:49

Опубликовано фото новой формы «Реала»

Sport.ru07:43

В интернете появилось фото домашней формы «Реала» на сезон-2019/20

Sports.ru06:41
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Происшествия

В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

Обновлено в 07:43
Музыка

Киркоров пригрозил покинуть Евровидение

Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
Обновлено в 09:46
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Финансы

Как может измениться курс рубля после майских праздников

Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка

Обновлено в 05:02
Футбол

«Реал» договорился с Эриксеном об условиях личного контракта

Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на AS, по контракту со "сливочными" Эриксен получит в "Реале" улучшенные финансовые условия, нежели он имеет сейчас в "Тоттенхэме".
Обновлено в 09:35
Политика

Глава Минфина США провел продуктивные торговые переговоры с КНР

Американские представители провели продуктивные торговые переговоры со своими китайскими коллегами.
Обновлено в 09:23
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Здоровье

Названы 5 мешающих похудению привычек

Обновлено вчера в 03:39
Экономика

Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

Президент России Владимир Путин подписал закон об "ипотечных каникулах".
Обновлено в 09:53
Происшествия

Несколько человек были задержаны на первомайском шествии в Петербурге

Обновлено в 10:57
Общество

Японцы встретили нового императора походом в храм

Жители Японии устроили многочасовые очереди в синтоистские храмы в первый день новой эры императорского правления Рэйва.
Обновлено в 10:51
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено 29 апреля в 02:53
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую детсадом, поставившую на колени ребенка

Обновлено в 10:51
Политика

Путин уволил главного гаишника Москвы

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-майора полиции Виктора Коваленко от должности начальника управления ГИБДД по Москве.
Обновлено в 10:56
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала США

Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.
Обновлено в 04:30
Общество

Тайский король объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Спорт

Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире

Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:02
Политика

В МИД России прорабатывают возможность разговора Лаврова и Помпео

В Министерстве иностранных дел России заявили, что телефонный разговор главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео прорабатывается.
Обновлено в 09:58
Экономика

Nasdaq и Dow откроются вразнобой. Отчетности не дали четких ориентиров

Очевидно, технологический индекс Nasdaq откроется в минусе из-за разочаровывающих результатов Alphabet.
Обновлено вчера в 09:35
Авто

Эксперты дали рекомендации о подготовке авто перед дальней поездкой

Обновлено в 09:11
Экономика

Путин отменил налоговую преференцию для импортного табака

Закон предполагает повышающий коэффициент для компаний, занимающейся поставкой в Россию сигарет, папирос, сигарилл, биди и кретек, для исчисления акцизов по аналогии с производителями табачной продукции на территории России.
Обновлено в 10:44
Гаджеты

Планшет iPad 2 от Apple официально признан устаревшим

Продукция Apple продолжает пополнять список устаревших устройств.
Обновлено в 10:26
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Экономика

Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy

Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Общество

В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги

Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:38
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