Футбол

Опубликовано фото новой формы «Реала»Sport.ru 07:43

Опубликовано фото новой формы "Реала" на следующий сезон.
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Новая форма «Реала»

Евро-футбол.ру08:49

В сети появились фотографии домашней формы «Реала» на новый сезон (ФОТО)

Матч ТВ06:55

Опубликовано фото новой формы «Реала»

Sport.ru07:43

Новая домашняя форма «Реала» будет бело-золотой

Бомбардир.ру08:59

Опубликовано фото домашней формы «Реала» на сезон-2019/20

Чемпионат06:21

Появились фотографии новой формы «Интера» на сезон 2019/20

Нева Спорт06:27

В интернете появилось фото домашней формы «Реала» на сезон-2019/20

Sports.ru06:41
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Происшествия

В Париже полицейские ударили корреспондента РИА Новости

Обновлено в 08:37
Политика

Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Общество

В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод

Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

Суд изменил вице-мэру Пензы Ирине Ширшиной меру пресечения

Обновлено в 02:26
Происшествия

На первомайском шествии задержали депутата ЗакСа Максима Резника

В ходе первомайского согласованного шествия Росгвардия задержала депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника.
Обновлено в 06:11
Футбол

«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам

Обновлено в 06:32
Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

Обновлено в 09:37
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Общество

Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения

По данным метеорологов, сегодня, 1 мая, воздух максимально может прогреться до +16 градусов в тени, а в ночные часы опустится до +5, при этом атмосферное давление будет в норме: 748 мм рт ст. Однако уже завтра, по воздействием атлантического циклона, температура в дневные часы не превысит отметки +13, подует сильный ветер, и временами будет накрапывать дождь.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье

В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Политика

Количество убийств евреев выросло в 2018 году

"В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет (однако следует отметить, что массовое убийство в Питтсбурге в октябре было зарегистрировано как один, самый прискорбный случай)", - говорится в докладе, оказавшемся в распоряжении "Интерфакса".
Обновлено в 05:01
Общество

Сын Авакова устроил тайную роскошную свадьбу в Италии

Обновлено в 08:15
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Политика

Помпео намерен обсудить ситуацию в Венесуэле с Лавровым

Госсекретарь США Майкл Помпео намерен в среду обсудить по телефону ситуацию в Венесуэле с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 09:02
Общество

В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ

Обновлено в 07:35
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Авто

Alpina представила мощный универсал B5 Bi-Turbo

Alpina представила новый семейный автомобиль B5 Bi-Turbo, разработанный на базе BMW 5-Series, претендующий на звание самого быстрого универсала в мире.
Обновлено в 09:06
Авто

Футболист Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль

Bugatti La Voiture Noir на сегодняшний день является самым дорогим авто в мире.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала США

Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Скончалась мать Марии Порошиной

Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Культура

Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено в 09:49
Теннис

Кузнецова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Праге

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла преодолеть барьер второго раунда на теннисном турнире в Праге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Обновлено в 09:42
Политика

Делегация США выступила против НАТО на демонстрации в Крыму

Как отмечается, американцы прошли в одной колонне с крымчанами, и в руках они держали два флага США, а также транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 08:04
Гаджеты

Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году

В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.
Обновлено вчера в 15:43
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Хоккей

Швеция — Россия 2:1 (2-й период)

Стал известен состав сборной России на второй матч чешского этапа Еврохоккейтура против национальной команды Швеции.
Обновлено в 08:30
Музыка

Назван состав российского жюри на Евровидении-2019

Дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы, композитор Лора Квинт вошли в состав профессионального жюри от России в Евровидении-2019, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено в 07:22
Футбол

«Валенсия» планирует выкупить права на Черышева

Обновлено в 07:22
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