Опубликовано фото новой формы «Реала»Sport.ru 07:43

Политика Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.

Происшествия На первомайском шествии задержали депутата ЗакСа Максима Резника В ходе первомайского согласованного шествия Росгвардия задержала депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника.

Политика Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.

Общество Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения По данным метеорологов, сегодня, 1 мая, воздух максимально может прогреться до +16 градусов в тени, а в ночные часы опустится до +5, при этом атмосферное давление будет в норме: 748 мм рт ст. Однако уже завтра, по воздействием атлантического циклона, температура в дневные часы не превысит отметки +13, подует сильный ветер, и временами будет накрапывать дождь.

Происшествия Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.

Энергетика На Украине подешевел газ для населения «Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.

Политика Количество убийств евреев выросло в 2018 году "В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет (однако следует отметить, что массовое убийство в Питтсбурге в октябре было зарегистрировано как один, самый прискорбный случай)", - говорится в докладе, оказавшемся в распоряжении "Интерфакса".

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Политика Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Политика Помпео намерен обсудить ситуацию в Венесуэле с Лавровым Госсекретарь США Майкл Помпео намерен в среду обсудить по телефону ситуацию в Венесуэле с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Происшествия Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

Авто Alpina представила мощный универсал B5 Bi-Turbo Alpina представила новый семейный автомобиль B5 Bi-Turbo, разработанный на базе BMW 5-Series, претендующий на звание самого быстрого универсала в мире.

Авто Футболист Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль Bugatti La Voiture Noir на сегодняшний день является самым дорогим авто в мире.

Армия и оружие Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала США Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.

Шоу-бизнес Скончалась мать Марии Порошиной Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.

Теннис Кузнецова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Праге Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла преодолеть барьер второго раунда на теннисном турнире в Праге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Политика Делегация США выступила против НАТО на демонстрации в Крыму Как отмечается, американцы прошли в одной колонне с крымчанами, и в руках они держали два флага США, а также транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.

Гаджеты Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.

Культура Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.

Хоккей Швеция — Россия 2:1 (2-й период) Стал известен состав сборной России на второй матч чешского этапа Еврохоккейтура против национальной команды Швеции.