Футбол

Опубликовано фото новой формы «Реала»Sport.ru 07:43

Опубликовано фото новой формы "Реала" на следующий сезон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Новая форма «Реала»

Евро-футбол.ру08:49

В интернете появилось фото домашней формы «Реала» на сезон-2019/20

Sports.ru06:41

В сети появились фотографии домашней формы «Реала» на новый сезон (ФОТО)

Sportbox.RU06:55

Опубликовано фото домашней формы «Реала» на сезон-2019/20

Чемпионат06:21

Новая домашняя форма «Реала» будет бело-золотой

Бомбардир.ру08:59

Опубликовано фото новой формы «Реала»

Sport.ru07:43

В сети появились фотографии домашней формы «Реала» на новый сезон (ФОТО)

Матч ТВ06:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:27, Ашберн
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Игры

В мае подписчики PS Plus получат What Remains of Edith Finch и Overcooked

Как и предполагалось, 7 мая подписчики получат: What Remains of Edith Finch Overcooked А до ближайшего вторника у подписчиков ещё есть возможность забрать The Surge и Conan Exiles — подборку апреля.
Обновлено в 11:32
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Общество

Король Таиланда объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что сочетался браком со своей спутницей Сутхида Вачиралонгкорн.
Обновлено в 09:23
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.
Обновлено в 14:14
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Спорт

16-летняя Загитова показала, как водит машину

16-летняя спортсменка управляет внедорожником в сельской местности.
Обновлено в 13:38
Политика

Помпео заявил о возможном начале военной операции США в Венесуэле

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон при необходимости может инициировать военную операцию в Венесуэле.
Обновлено в 09:40
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни

Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Обновлено в 03:33
Музыка

Жительница Самары снялась в откровенном клипе группы Rammstein

Жительница города Самары Алена Макеева поучаствовала в съемках нового клипа известной немецкой рок-группы Rammstein.
Обновлено в 11:48
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

Обновлено в 13:00
Футбол

Куадрадо рассказал о своем будущем в «Ювентусе»

Вингер "Ювентуса" Хуан Куадрадо рассказал о своем будущем в туринском клубе. Я очень доволен клубом, городом, окружением.
Обновлено в 08:48
Политика

Захарова отреагировала на отставку министра обороны Великобритании

МИД РФ давно утратил веру в способность отправленного в отставку главы Минобороны Британии Гэвина Уильямсона занимать пост, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Facebook.
Обновлено в 14:11
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Полицейские избили российскую журналистку в Париже

Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено в 10:48
Космос

NASA назвало виновных в неудаче запусков 2009 и 2011 годов

Причиной неудачи запусков с использованием ракеты-носителя «Таурус» в 2009 и 2011 годах стали некачественные алюминиевые детали, поставленные компанией Sapa Profiles Inc (SPI).
Обновлено в 09:31
Финансы

Как может измениться курс рубля после майских праздников

Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Футбол

Стали известны составы «Барселоны» и «Ливерпуля» на матч 1/2 финала ЛЧ

Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

«Волочкова отдыхает»: Полина Гагарина покорила сеть идеальным шпагатом

Разумеется, увидев шпагат, пользователи не смогли удержаться от сравнения Гагариной и Волочковой, которая славится в социальных сетях аналогичными фотографиями.
Обновлено в 07:40
Политика

Путин подписал закон о надежном Рунете

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Политика

Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР

Певица Юлия Чичерина в своем Instagram прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что выдача российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не должна быть приоритетом для властей.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Общество

Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре

Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Максим Галкин даст в Брянске большой юмористический концерт

Обновлено вчера в 23:32
Экономика

Путин подписал закон о крабовых аукционах

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Соседи депутата Резника жалуются на постоянный запах марихуаны в доме

Постоянный запах марихуаны в подъезде дома, где проживает скандально известный депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, раздражает соседей.
Обновлено в 12:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное