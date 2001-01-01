Футбол
Опубликовано фото новой формы «Реала»Sport.ru 07:43
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:27, Ашберн
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Игры
В мае подписчики PS Plus получат What Remains of Edith Finch и Overcooked
Как и предполагалось, 7 мая подписчики получат: What Remains of Edith Finch Overcooked А до ближайшего вторника у подписчиков ещё есть возможность забрать The Surge и Conan Exiles — подборку апреля.
Обновлено в 11:32
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Король Таиланда объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что сочетался браком со своей спутницей Сутхида Вачиралонгкорн.
Обновлено в 09:23
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.
Обновлено в 14:14
Спорт
16-летняя Загитова показала, как водит машину
16-летняя спортсменка управляет внедорожником в сельской местности.
Обновлено в 13:38
Политика
Помпео заявил о возможном начале военной операции США в Венесуэле
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон при необходимости может инициировать военную операцию в Венесуэле.
Обновлено в 09:40
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни
Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Обновлено в 03:33
Музыка
Жительница Самары снялась в откровенном клипе группы Rammstein
Жительница города Самары Алена Макеева поучаствовала в съемках нового клипа известной немецкой рок-группы Rammstein.
Обновлено в 11:48
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Футбол
Куадрадо рассказал о своем будущем в «Ювентусе»
Вингер "Ювентуса" Хуан Куадрадо рассказал о своем будущем в туринском клубе. Я очень доволен клубом, городом, окружением.
Обновлено в 08:48
Политика
Захарова отреагировала на отставку министра обороны Великобритании
МИД РФ давно утратил веру в способность отправленного в отставку главы Минобороны Британии Гэвина Уильямсона занимать пост, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Facebook.
Обновлено в 14:11
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Полицейские избили российскую журналистку в Париже
Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено в 10:48
Космос
NASA назвало виновных в неудаче запусков 2009 и 2011 годов
Причиной неудачи запусков с использованием ракеты-носителя «Таурус» в 2009 и 2011 годах стали некачественные алюминиевые детали, поставленные компанией Sapa Profiles Inc (SPI).
Обновлено в 09:31
Финансы
Как может измениться курс рубля после майских праздников
Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
«Волочкова отдыхает»: Полина Гагарина покорила сеть идеальным шпагатом
Разумеется, увидев шпагат, пользователи не смогли удержаться от сравнения Гагариной и Волочковой, которая славится в социальных сетях аналогичными фотографиями.
Обновлено в 07:40
Политика
Путин подписал закон о надежном Рунете
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Политика
Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР
Певица Юлия Чичерина в своем Instagram прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что выдача российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не должна быть приоритетом для властей.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Общество
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Максим Галкин даст в Брянске большой юмористический концерт
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Путин подписал закон о крабовых аукционах
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Соседи депутата Резника жалуются на постоянный запах марихуаны в доме
Постоянный запах марихуаны в подъезде дома, где проживает скандально известный депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, раздражает соседей.
Обновлено в 12:57