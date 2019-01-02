Армия и оружие
Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ
Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВLenta.ru05:38
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Lenta.ru05:38
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Армия и оружие
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Около 400 курдских бойцов покинули Манбидж
"В соответствии с договоренностями о возвращении территорий на севере Сирии к мирной жизни с 1 января 2019 года автоколонна из 30 автомобилей с бойцами курдских формирований покинула Манбидж в сторону восточного берега реки Евфрат", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Эксперт заявил об угрозе «Авангарда» для отношений России и США
Комплекс "Авангард" усложнит отношения России и США в сфере контроля над вооружениями, считает директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института Ричард Вайц.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
ВВС России в 2019 году получат более 100 самолетов и вертолетов
Военно-воздушные силы ВКС России в 2019 году получат более 100 модернизированных самолетов и вертолетов, доведя долю современного вооружения и техники до 65%.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Армия Кореи применит искусственный интеллект для военных нужд
Министерство обороны Республики Корея заявило, что в целях развития новейших технологий для военных нужд в стране создан научно-исследовательский институт.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Украинские пограничники в Мариуполе получили новый катер-перехватчик
Мариупольский отряд морской охраны государственной пограничной службы Украины получил новый катер-перехватчик, сообщается на странице кабмина в Facebook.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Танки у границ, авиация в небе: Израиль готовится к вторжению в Сирию
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Бывший посол США на Украине пообещал оружие Киеву и санкции России
США могут предоставить Украине дополнительное оружие и ввести новые санкции против России в течение двух-трех ближайших месяцев, сообщил бывший посол США на Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Корабли Каспийской флотилии прошли рекордные 100 тыс миль
В 2018 году в общей сложности корабли Каспийской флотилии прошли около 100 тыс. морских миль или в полтора раза больше, чем в 2017 году, что является рекордным показателем за все время существования соединения.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
«Коалиция-СВ» сможет обрушить на врага шквал снарядов
Артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» оснастят режимом стрельбы «шквал».
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
В Катаре пройдут военно-морские учения с пакистанскими кораблями
В ближайшее время в открытом море в зоне исключительных экономических интересов Катара пройдут совместные военно-морские маневры катарских и пакистанских ВМС, нацеленные на укрепление двустороннего оборонного сотрудничества и активизацию взаимодействия в военной сфере, сообщает Синьхуа.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
В ВСУ подтвердили исчезновение военного на Донбассе
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
Стало известно, какие суда получат гидрографы ВМФ РФ в этом году
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
Первые фото: Вьетнам получил более 30 танков Т-90С
Современные российские основные танки Т-90С доставлены по морю во Вьетнам.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
AP показало, что удалось запечатлеть американским спутникам в 2018 году
О событиях 2018 года, которые удалось зафиксировать с американских спутников DigitalGlobe, рассказало издание Associated Press.
Обновлено в 08:11