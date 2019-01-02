Армия и оружие

Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ
Lenta.ru
05:38

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Lenta.ru05:38

Подробнее о событии

В сети опубликовали фото новейшего самоходного орудия для ВДВ России

RT на русском07:10

Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ

Lenta.ru05:38

Первое фото десантной самоходки 2С42 «Лотос»

Вестник Мордовии07:53

ЦНИИТОЧМАШ впервые показал облик новейшего самоходного артиллерийского орудия «Лотос»

ТАСС04:42

Опубликовано изображение новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Взгляд.ру04:34

В сети появилось изображение новейшей российской самоходки для ВДВ «Лотос»

РИА Новости04:34

Разработчик впервые показал фото нового самоходного орудия «Лотос»

РБК04:25
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта

Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Около 400 курдских бойцов покинули Манбидж

"В соответствии с договоренностями о возвращении территорий на севере Сирии к мирной жизни с 1 января 2019 года автоколонна из 30 автомобилей с бойцами курдских формирований покинула Манбидж в сторону восточного берега реки Евфрат", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие

Эксперт заявил об угрозе «Авангарда» для отношений России и США

Комплекс "Авангард" усложнит отношения России и США в сфере контроля над вооружениями, считает директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института Ричард Вайц.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

ВВС России в 2019 году получат более 100 самолетов и вертолетов

Военно-воздушные силы ВКС России в 2019 году получат более 100 модернизированных самолетов и вертолетов, доведя долю современного вооружения и техники до 65%.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Армия Кореи применит искусственный интеллект для военных нужд

Министерство обороны Республики Корея заявило, что в целях развития новейших технологий для военных нужд в стране создан научно-исследовательский институт.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Украинские пограничники в Мариуполе получили новый катер-перехватчик

Мариупольский отряд морской охраны государственной пограничной службы Украины получил новый катер-перехватчик, сообщается на странице кабмина в Facebook.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие

Танки у границ, авиация в небе: Израиль готовится к вторжению в Сирию

Обновлено в 09:43
Армия и оружие

Бывший посол США на Украине пообещал оружие Киеву и санкции России

США могут предоставить Украине дополнительное оружие и ввести новые санкции против России в течение двух-трех ближайших месяцев, сообщил бывший посол США на Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Корабли Каспийской флотилии прошли рекордные 100 тыс миль

В 2018 году в общей сложности корабли Каспийской флотилии прошли около 100 тыс. морских миль или в полтора раза больше, чем в 2017 году, что является рекордным показателем за все время существования соединения.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

«Коалиция-СВ» сможет обрушить на врага шквал снарядов

Артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» оснастят режимом стрельбы «шквал».
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

В Катаре пройдут военно-морские учения с пакистанскими кораблями

В ближайшее время в открытом море в зоне исключительных экономических интересов Катара пройдут совместные военно-морские маневры катарских и пакистанских ВМС, нацеленные на укрепление двустороннего оборонного сотрудничества и активизацию взаимодействия в военной сфере, сообщает Синьхуа.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

В ВСУ подтвердили исчезновение военного на Донбассе

Обновлено в 13:07
Армия и оружие

Стало известно, какие суда получат гидрографы ВМФ РФ в этом году

Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие

Первые фото: Вьетнам получил более 30 танков Т-90С

Современные российские основные танки Т-90С доставлены по морю во Вьетнам.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

AP показало, что удалось запечатлеть американским спутникам в 2018 году

О событиях 2018 года, которые удалось зафиксировать с американских спутников DigitalGlobe, рассказало издание Associated Press.
Обновлено в 08:11
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