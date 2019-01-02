Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».

Политика Политика Задержанного за шпионаж американца уволили из армии за воровство Пол Уилан, который был задержан сотрудниками ФСБ в конце декабря прошлого года по подозрению в шпионской деятельности, десять лет назад был уволен из вооруженных сил, сообщает The Washington Post.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о захвате в плен украинского силовика

Политика Политика Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.

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Политика Политика Депутат Рады обжалует закрытие избирательных участков в России Депутат Верховной рады Украины, лидер партии «За життя» («За жизнь») Вадим Рабинович заявил, что собирается обжаловать в суде решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины о ликвидации заграничных избирательных участков на территории Российской Федерации.

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Политика Политика Си Цзиньпин: объединение Китая не несет угроз интересам других стран Объединение Китая не может причинить ущерба интересам других стран, включая законные экономические интересы Тайваня, оно смогло бы дать новые возможности для развития и стабильности региона, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин.

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Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

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Армия и оружие Армия и оружие Бывший посол США на Украине пообещал оружие Киеву и санкции России США могут предоставить Украине дополнительное оружие и ввести новые санкции против России в течение двух-трех ближайших месяцев, сообщил бывший посол США на Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст.