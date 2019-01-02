Политика

Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ
Lenta.ru
05:38

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Lenta.ru05:38

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Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ

Lenta.ru05:38

ЦНИИТОЧМАШ впервые показал облик новейшего самоходного артиллерийского орудия «Лотос»

ТАСС04:42

В Сети появились изображение новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

ТК Звезда04:40

Опубликовано изображение новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Взгляд.ру04:34

В сети появилось изображение новейшей российской самоходки для ВДВ «Лотос»

РИА Новости04:34

Разработчик впервые показал фото нового самоходного орудия «Лотос»

РБК04:25

Компания-разработчик рассекретила внешний облик новой десантной самоходки «Лотос»

Московский Комсомолец04:00
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Политика

Задержанного за шпионаж американца уволили из армии за воровство

Пол Уилан, который был задержан сотрудниками ФСБ в конце декабря прошлого года по подозрению в шпионской деятельности, десять лет назад был уволен из вооруженных сил, сообщает The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие

В ДНР заявили о захвате в плен украинского силовика

Обновлено в 05:34
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Депутат Рады обжалует закрытие избирательных участков в России

Депутат Верховной рады Украины, лидер партии «За життя» («За жизнь») Вадим Рабинович заявил, что собирается обжаловать в суде решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины о ликвидации заграничных избирательных участков на территории Российской Федерации.
Обновлено в 04:50
Политика

Аксенов: бандеровская идеология разрушит Украину

Обновлено в 04:49
Политика

Виталий Кличко не поверил в розыгрыш о «Порошенко под столом»

Обновлено в 02:11
Политика

Си Цзиньпин: объединение Китая не несет угроз интересам других стран

Объединение Китая не может причинить ущерба интересам других стран, включая законные экономические интересы Тайваня, оно смогло бы дать новые возможности для развития и стабильности региона, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

В NASA подтвердили подготовку визита Дмитрия Рогозина в США

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжают готовиться к "потенциальному визиту" в США главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Обновлено вчера в 13:53
Политика

Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам

Обновлено вчера в 12:49
Политика

В Совфеде назвали критичной ситуацию с госдолгом Украины

Сенатор назвал ситуацию с внешним долгом Украины критичной, заявив, что его погашение ляжет на плечи граждан.
Обновлено в 04:36
Политика

В Руане разогнали акцию «желтых жилетов» у нефтебазы

Правоохранительные органы в среду разогнали около 40 участников движения "желтых жилетов", которые устроили акцию у нефтебазы неподалеку от французского города Руан, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на директора кабинета префекта департамента Приморская Сена Бенуа Лемэр.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Бывший посол США на Украине пообещал оружие Киеву и санкции России

США могут предоставить Украине дополнительное оружие и ввести новые санкции против России в течение двух-трех ближайших месяцев, сообщил бывший посол США на Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

ВВС России в 2019 году получат более 100 самолетов и вертолетов

Военно-воздушные силы ВКС России в 2019 году получат более 100 модернизированных самолетов и вертолетов, доведя долю современного вооружения и техники до 65%.
Обновлено в 05:57
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