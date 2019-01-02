Политика
Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ
Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВLenta.ru05:38
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Lenta.ru05:38
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Компания-разработчик рассекретила внешний облик новой десантной самоходки «Лотос»
Московский Комсомолец04:00
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