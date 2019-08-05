Футбол

Опубликована заявка «Спартака» на матч квалификации ЛЕ с «Туном»RT на русском 11:40

Стала известна заявка московского «Спартака» на первый матч третьего отборочного этапа футбольной Лиги Европы со швейцарским «Туном».
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