Стала известна заявка московского «Спартака» на первый матч третьего отборочного этапа футбольной Лиги Европы со швейцарским «Туном».

Опубликована заявка «Спартака» на матч квалификации ЛЕ с «Туном»

Происшествия Появилось видео взрывов на складе боеприпасов под Ачинском В сети появились кадры разрывов боеприпасов на военных складах рядом с деревней Каменка Ачинского района Красноярского края.

Шоу-бизнес Молодая жена Александра Цекало высмеяла слухи о беременности Новость о пополнении в семействе Цекало просочилась в СМИ после того, как новобрачных увидели в элитной клинике «Лапино», в которой многие знаменитости планируют и ведут беременность.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Авто В Японии протестировали «летающий автомобиль» Японский производитель электроники NEC в понедельник испытал прототип летающего автомобиля, сообщает Bloomberg.

Происшествия Более 100 человек арестовали после протестных акций в Москве По итогам протестных акций в Москве административный арест получили более 100 человек, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.

Финансы Трамп обвинил Китай в валютной манипуляции Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой, об этом он написал в своем твиттере.

Недвижимость Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.

Армия и оружие Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.

Кино Ди Каприо поделился советами с начинающими актерами Голливудский актер Леонардо Ди Каприо поделился советами с начинающим актерам. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

Политика Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.

Шоу-бизнес 81-летней маме Валерии провели серьезную операцию в Швейцарии 81-летняя мама российской эстрадной певицы Валерии Галина Николаевна Перфилова была в Швейцарии на операции, и медики заменили ей коленные суставы.

Транспорт В ГИБДД рассказали, почему водители превышают скорость на дороге Почти 20% российских водителей не считают зазорным превысить допустимую скорость на хорошей дороге в сухую погоду, свыше 15% не против положить стрелку спидометра на загородной трассе, сообщили в ГИБДД РФ со ссылкой на проведенный ведомством соцопрос.

Политика В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.

Кино Названы лучшие сериалы этого года Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.

Происшествия Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.

Происшествия В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.

Футбол Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.