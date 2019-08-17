с чего всё началось

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Общество На Сочи обрушился залповый ливень На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Происшествия Полиция допустила поджог отеля в Одессе для сокрытия убийства Первая версия — поджог для сокрытия возможного убийства, вторая — нарушение правил пожарной безопасности, третья — неосторожное использование огня посетителями.

Общество В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции. Такие мероприятия не требуют согласования с властями.

Происшествия Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.

Политика В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.

Шоу-бизнес Мама Тимати высказалась о своем отношении к Решетовой и Шишковой Некоторые пользователи и вовсе стали осуждать Тимати за разрыв отношений с Аленой Шишковой - матерью его дочери Алисы.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Транспорт Памятная стела появится на месте ТПУ «Рязанская» в Москве Памятную стелу установят на территории крупнейшего в столице транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская" в знак пересечения на этом месте нескольких видов городского транспорта.

Авто Россиянам разрешили компактные автомобильные номера Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Происшествия Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.

Общество El Pais: опера Мадрида выразила поддержку Пласидо Доминго Королевский театр Мадрида выступил в защиту певца Пласидо Доминго, в отношении которого были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.

Технологии Россиян научили защищаться от кибермошенников В последнее время участились случаи, когда приложение «Яндекс.Такси» списывает деньги с карт пользователей за поездки, которые они не совершали.

Авто 5 легендарных внедорожников, которые может купить себе каждый На вторичном рынке в основном продаются легковые автомобили, но можно найти внедорожники, которые изначально создавались для езды в неблагоприятных климатических условиях.

Политика Дроны хуситов совершили нападение на нефтяной завод Саудовской Аравии Йеменские хуситы атаковали с помощью десяти дронов нефтеносные объекты Саудовской Аравии, в частности месторождение Шейба, об этом 17 августа сообщает Reuters.

Авто Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».

Шоу-бизнес Максим Виторган лишился крупной суммы денег на Кипре Максим Виторган, киноактер из РФ, рассказал фанатам о том, что он лишился большой суммы денег, когда вместе с семьей отдыхал на Кипре.

Футбол Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит» В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.