Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321Российская газета 06:10
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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с чего всё началось
Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.РБК03:32
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«Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров»: BAZA опубликовала переговоры пилотов-героев A321
Екатеринбург Онлайн03:50
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