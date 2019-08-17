Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321Российская газета 06:10

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Читать в источнике
Комментировать124
с чего всё началось
Интернет-издание Baza опубликовало
 расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.
РБК03:32

Подробнее о событии

«Уральские авиалинии» подтвердили подлинность расшифровки переговоров диспетчеров с пилотами А321

Интерфакс09:22

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321

РБК03:32

Источник подтвердил подлинность обнародованных переговоров пилотов А321

Газета.Ru08:53

В сливе переговоров экипажа аварийно севшего A321 уличили радиолюбителей

Lenta.ru07:50

В ЛИИ им. Громова подтвердили подлинность выложенных в интернет переговоров экипажа A321

ТАСС05:16

«Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров»: BAZA опубликовала переговоры пилотов-героев A321

Екатеринбург Онлайн03:50

Птицы есть всегда. Как диспетчеры отпускают самолеты в небо

Телеканал 360°09:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Общество

Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг

Обновлено в 11:20
Происшествия

Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле

Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено в 12:07
Общество

На Сочи обрушился сильный ливень

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Политика

Украине пообещали добровольный возврат Крыма Россией

"Наиболее приемлемый" вариант озвучил один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев.
Обновлено в 09:21
Экономика

Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25%

Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год.
Обновлено в 01:52
Происшествия

На акции в центре Москвы начались задержания

В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В ДТП на Солотчинском мосту погиб один человек

В массовом ДТП на Солотчинском мосту погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 12:20
Гаджеты

Первые фото смартфона Xiaomi Redmi опубликовали в Сети

Первые изображения нового смартфона Xiaomi Redmi от китайской компании были опубликованы на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Анна Михалкова поиронизировала над своей внешностью в отпуске

45-летняя актриса часто подшучивает над своей семьей и детьми, подчеркивая, что во время отпуска у нее практически не остается времени, чтобы следить за собой.
Обновлено в 09:50
Авто

Компактные автомобильные номера разрешили в России

До официального вступления нового стандарта, владельцам японских машин и мотоциклистам в России разрешили использовать компактные номера нового формата, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информацию МВД.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Кино

Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс

Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек

Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, сообщается на сайте краевого Минздрава в субботу.
Обновлено в 11:44
Здоровье

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Общество

Почти полмиллиона человек в Гонконге вышли на митинг против насилия

Обновлено в 12:20
Здоровье

Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца

Обновлено в 11:41
Единоборства

Россия установила новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне»

Российская сборная во время финального заезда на «Танковом биатлоне» установила новый рекорд скорости среди участников конкурса.
Обновлено в 11:08
Происшествия

В Якутии девушка выжила после падения с 50-метровой скалы

Обновлено в 03:49
Происшествия

В Дагестане при падении машины с обрыва погиб подросток

Автомобиль УАЗ упал с обрыва, погиб подросток примерно 11-и лет.
Обновлено в 12:12
Футбол

«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:28
Экономика

Алтайские фермеры получат 500 млн господдержки в ближайшие пять лет

Средства направят до 2024 года по федеральному проекту Алтайский край получит 500 млн рублей до 2024 года по федеральному проекту на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено в 07:51
Политика

В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма

На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.
Обновлено в 00:42
Общество

В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой

Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Общество

Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С

Обновлено в 12:06
Теннис

Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати

Обновлено в 12:19
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в хищении госимущества на $60 млн

В Херсонской области Генеральная прокуратура Украины совместно со Службой безопасности задержала членов преступной группировки, которая незаконно завладела недвижимым имуществом на сумму $59,7 млн.
Обновлено в 11:00
Игры

Игровой сервис Apple Arcade уже доступен для некоторых сотрудников компании, причём не бесплатно

Как сообщает источник, сервис Apple Arcade стал на шаг ближе к выходу, так как Apple запустила внутреннюю программу раннего доступа для своих сотрудников.
Обновлено в 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
Главное