Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321Российская газета 06:10

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Интернет-издание Baza опубликовало
 расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.
РБК03:32

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Расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 опубликована в сети

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