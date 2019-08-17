с чего всё началось

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Происшествия В Ульяновской области проверят магазины на наличие кустарного масла Глава Ульяновской области Сергей Морозов в связи с отравлением ряда жителей региона поручил установить, не продаётся ли подсолнечное масло от частного производителя в сельских магазинах.

Футбол Арсенал — Бернли 2:1 В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского «Арсенала» в родных стенах оказались сильнее «Бёрнли».

Происшествия Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.

Здоровье Анализ кадров в сфере медицины проведут в Северной Осетии Власти Северной Осетии проведут анализ кадров в сфере здравоохранения, чтобы определить уровень нехватки специалистов для последующей точечной подготовки.

Общество Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.

Футбол Мещеряков опроверг информацию, что УЕФА разрешил РЖД вложить в «Локомотив» 52 млн евро Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию, что УЕФА дал согласие на дополнительное финансирование московского клуба со стороны ОАО «РЖД» в размере 52 миллионов евро.

Транспорт Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов Роспотребнадзор указал, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Происшествия Следком опроверг сообщения о мародерстве на месте жесткой посадки А321 В Следкоме РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию о случаях мародерства на месте жесткой посадки самолета Airbus 321, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь.

Шоу-бизнес Наталья Подольская опубликовала фото трех поколений Пресняковых Наталья Подольская, российская исполнительница, разместила в соцсети «Инстаграм» редкий фотоснимок, на котором изображены сразу 3 поколения Пресняковых.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Хоккей Барбашев: пусть Овечкин попробует отобрать у меня Кубок Стэнли Российский нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев заявил, что его команда имеет хорошие шансы, чтобы защитить звание обладателя Кубка Стэнли в предстоящем сезоне.

Происшествия Полиция Камеруна не подтвердила захват моряков из России В полиции Камеруна заявили, что им ничего не известно о похищении россиян с грузового судна «Мармалайта».

Общество В крепости Керчь нашли 1700 авиабомб времен войны В крепости Керчь в Крыму обнаружен склад снарядов времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы уничтожены.

Политика Захарова напомнила США о краже дипсобственности России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.

Футбол «Бавария» подтвердила аренду Коутиньо Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.

Здоровье Ученые рассказали, какой рис поможет снизить «плохой» холестерин В ходе одного из многочисленных исследований при участии 25 человек было установлено, что этот вид риса сокращает общий холестерин в среднем на 15%, а «плохой» - на 21%.

Авто Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой Специалисты назвали 5 легендарных внедорожников с доступной ценой.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.