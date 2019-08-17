Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321REGNUM 04:57
Диспетчеры подмосковного аэропорта «Жуковской» предупреждали экипаж самолета А321, совершившего аварийную посадку на поле, об «отдельных перелетах птиц». Об этом следует из расшифровки переговоров, которую опубликовал Telegram-канал Baza.
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с чего всё началось
Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.РБК03:32
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«Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров»: BAZA опубликовала переговоры пилотов-героев A321
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