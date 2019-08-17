с чего всё началось

Диспетчеры подмосковного аэропорта «Жуковской» предупреждали экипаж самолета А321, совершившего аварийную посадку на поле, об «отдельных перелетах птиц». Об этом следует из расшифровки переговоров, которую опубликовал Telegram-канал Baza.

Общество Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации на выходных В сообщении отмечается, что «подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей».

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Происшествия Найдено решение, как убрать А321 с кукурузного поля Хотя до сих пор идёт следствие и территория вокруг самолёта оцеплена, нашлись уникумы, которые решили прибрать к рукам все, что «плохо лежит»: ремни, спасательные жилеты, сумки с аварийно-спасательным оборудованием.

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