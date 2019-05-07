Трагедия в Шереметьеве
Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеровРИА Новости 12:37
Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье. После попадания молнии в самолет пилот Денис Евдокимов оценил повреждения как серьезные, но не критические.
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