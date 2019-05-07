Трагедия в Шереметьеве

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеровРИА Новости 12:37

Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье. После попадания молнии в самолет пилот Денис Евдокимов оценил повреждения как серьезные, но не критические.
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Опубликованы переговоры пилотов SSJ с диспетчером

Коммерсантъ18:03

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

РИА Новости12:37

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов SSJ100 с диспетчерами

РБК13:47

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами, ее источник неизвестен

Эхо Москвы15:00

Неверный код: почему пилот Superjet не подал сигнал бедствия

Известия17:02

«Самолет горит в молнии»: РЕН ТВ публикует переговоры пилота сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами

РЕН ТВ11:27

«Самолет горит в молнии». Baza опубликовала переговоры экипажа Superjet, диспетчеров и аварийных служб

Дождь12:56
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Общество

Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока

Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
Обновлено в 18:56
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
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Пациенты с ВИЧ в Башкирии лишены возможности пройти необходимую диагностику

Пациенты с ВИЧ в Башкирии лишены возможности пройти необходимую диагностику Пациентам с ВИЧ в Башкирии отказывают в проведении необходимых диагностических исследований, сообщают в общественном движении «Пациентский контроль».
Обновлено в 13:45
Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100

Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено в 11:32
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено в 17:41
Футбол

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".
Обновлено в 20:45
Политика

Обнародованы детали «сделки века» США

Опубликованы детали плана президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, известного как «сделка века».
Обновлено в 12:16
Происшествия

Ошибка пилотов является приоритетной версией катастрофы SSJ 100

СКР ранее заявлял, что рассматривает три основные версии трагедии: недостаточную квалификацию пилотов, неисправность самолета и плохую погоду.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

Российские штурмовики оснастят искусственным интеллектом

Модернизированные российские штурмовики Су-25СМ3 оснастят новыми бортовыми комплексами целеуказания и прицеливания с элементами искусственного интеллекта.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына

Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:23
Экономика

ФНС представила статистику жизненного цикла предприятий

ФНС представила статистику жизненного цикла предприятий Как следует из данных ФНС за первый квартал 2019 года, бизнес все реже решается на открытие в стране новых компаний.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 украинских ВВС, оставшихся на территории Крыма, окончательно потеряны в качестве боевых единиц.
Обновлено в 21:11
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 20:37
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Общество

Эшли Грэм вышла в свет без юбки, надев прозрачные колготки поверх туфель

Эшли Грэм решила пойти по самому простому пути и надела на себя минимум одежды.
Обновлено в 14:35
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Стало известно о состоянии черных ящиков сгоревшего SSJ-100

Состояние черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 расценивается как приемлемое.
Обновлено вчера в 02:49
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Театры

Актриса Самбурская со скандалом покинула Театр на Малой Бронной

Обновлено в 19:26
Культура

Умерла автор «гардемаринов» Нина Соротокина

Обновлено в 11:05
Гаджеты

Google презентовала новую версию Android

Американская компания Google презентовала новую версию операционной системы Android. Презентация прошла во вторник, 7 мая, в Калифорнии США.
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Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Политика

Помпео отменил визит в Берлин в последний момент

Госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированный визит в Берлин в последнюю минуту, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американского посольства.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Захватившего заложников под Тулузой задержали

Стражи порядка задержали молодого человека, который во вторник вечером захватил заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой.
Обновлено в 18:55
Финансы

Банк России перевел свои активы из США в Китай

В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Военный США погиб в Афганистане

Холмс погиб в провинции Нангархар, передает РИА «Новости». Военная операция в Афганистане продолжается свыше 17 лет.
Обновлено в 20:27
Футбол

Жозеп Бартомеу: «Не могу объяснить четвертый гол»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением о вылете в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля».
Обновлено в 17:57
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