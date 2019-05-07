Трагедия в Шереметьеве

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеровРИА Новости 12:37

Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье. После попадания молнии в самолет пилот Денис Евдокимов оценил повреждения как серьезные, но не критические.
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Опубликованы переговоры пилотов SSJ с диспетчером

Коммерсантъ18:03

«Самолет горит в молнии». Baza опубликовала переговоры экипажа Superjet, диспетчеров и аварийных служб

Дождь12:56

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов SSJ100 с диспетчерами

РБК13:47

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами, ее источник неизвестен

Эхо Москвы15:00

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

РИА Новости12:37

Переговоры экстренных служб Шереметьево: хаос, пассажиры разбежались, воды нет

РЕН ТВ12:24

«Мы не готовы к заходу»: Эксперт подверг сомнению появившуюся в Сети расшифровку переговоров экипажа SSJ 100 и диспетчера

Комсомольская правда14:20
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Экономика

Власти утвердили правила выдачи субсидий на развитие въездного туризма

Правительство утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским туроператорам, которые привлекают в страну иностранных туристов.
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Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе

Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
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Наука

Опасная еда: домашний рацион для кошек наполнен токсинами

Ученые из Калифорнийского университета уверены: домашняя еда может быть губительна для кошек.
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Армия и оружие

Удар «ракетным монстром» по боевикам в Сирии попал на видео

Как отмечает Федеральное агентство новостей, военные правительственной армии страны при ударе по позициям террористов в населенном пункте Кабани в Латакии накануне использовали установку Golan-1000, называемую "ракетным монстром", которую разрабатывали сирийские инженеры.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие

В Сирии исключили возможность террористов ИГ организованно вести войну

Террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ) потеряли возможности самоорганизовываться для ведения войны в Сирии.
Обновлено в 09:14
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Самбурская со скандалом ушла из театра из-за «свинства» режиссера

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Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
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Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
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Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Общество

Неизвестные фото полководцев Победы: новый раздел на сайте Минобороны

Новый раздел – продолжение серии проектов о ключевых фигурах Великой Отечественной войны.
Обновлено в 18:51
Авто

Fiat поднял российские цены на хэтчбек Fiat 500

Напомним, в нашей стране Fiat 500 представлен в единственной комплектации Pop, цена которой после подорожания перевалила за миллион и теперь оценивается 1,09 млн рублей.
Обновлено в 07:31
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:23
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Обновлено вчера в 16:30
Политика

Госдеп США подтвердил отставку американского посла на Украине

Посол Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович покинет свой пост после завершения полномочий действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Обновлено в 09:59
Футбол

Почеттино может покинуть «Тоттенхэм» в случае победы в Лиге чемпионов

Наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино не исключает ухода из команды в случае триумфа в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:47
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Общество

Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока

Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
Обновлено в 18:56
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Политика

Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, временно проживающий в Израиле, заявил, что из нынешнего правительства при новоизбранном президенте Владимире Зеленском выделяет единственного министра — главу МВД Арсена Авакова.
Обновлено в 19:33
Гаджеты

Представлена новая версия Android

Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
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Наука

В индустриальную эпоху Атлантика оскудела планктоном

Авторы исследования полагают, что на наблюденную картину могли влиять как глобальные климатические изменения (потепление), так и региональные изменения течений в Атлантике, вызываемые, правда, тем же потеплением.
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Авто

Опубликованы фотографии нового Lexus GX

Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.
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Шоу-бизнес

Наталья Подольская восхитила фанатов стройной фигурой на семейном фото

Многочисленные фанаты восхитились стройной фигурой российской артистки, которая отправилась на курорт с мужем и сыном.
Обновлено в 06:55
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Премьер Греции накануне выборов объявил о снижении налогов

О снижении налогов Ципрас объявил накануне выборов в местные органы самоуправления, губернаторов регионов и депутатов Европарламента.
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Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
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Происшествия

На проспекте Юрия Гагарина горел торговый павильон

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Происшествия

Бортовой самописец сгоревшего самолета SSJ-100 сильно поврежден

Обновлено вчера в 19:14
Политика

МИД Ирана заявил, что Тегеран не выйдет из СВПД

Ранее сообщалось, что Иран объявит в среду о своем решении сократить обязательства по СВПД по иранской ядерной программе в годовщину выхода США из этой сделки.
Обновлено в 18:05
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Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday

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