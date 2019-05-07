Трагедия в Шереметьеве
Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100Газета.Ru 15:25
Проект "Baza" опубликовал полную расшифровку переговоров экипажа самолета компании "Аэрофлот", сгоревшего после экстренной посадки, с диспетчерами московского аэропорта "Шереметьево". Официального подтверждения достоверности информации, а также прямой речи пилота и диспетчера пока не было.
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