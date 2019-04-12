Космос
Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дырыПятый канал 10 апреля в 09:41
Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения. Фотография опубликована в Twitter Еврокомиссии. На ней изображена сверхмассивная черная дыра, которая находится в центре галактики Messier 87.
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