Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дырыRT на русском 09:47
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры. Изображение массивной чёрной дыры, расположенной в центре галактики Messier 87, транслировалось во время онлайн-презентации. Объект удалён от Земли приблизительно на 53,5 млн световых лет.
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