Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дырыRT на русском 10 апреля в 09:47
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры. Изображение массивной чёрной дыры, расположенной в центре галактики Messier 87, транслировалось во время онлайн-презентации. Объект удалён от Земли приблизительно на 53,5 млн световых лет.
Читать в источнике
Оценить755
Подробнее о событии
Показать все источники
Космические шутки: как в Сети отреагировали на публикацию первого изображения черной дыры
Naked Scienceвчера в 13:58
Лицезреть невозможное. Люди увидели черную дыру благодаря алгоритму молодой девушки
Телеканал 360°вчера в 07:48
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:24, Ашберн
Транспорт
Главгосэкспертиза одобрила нижегородский участок ВСМ Москва — Казань
Эксперты Главгосэкспертизы России пришли к положительному заключению при изучении проектно-сметной документации по участку ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода.
Обновлено в 04:21
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Общество
Названы регионы с самыми опасными дорогами
Обновлено вчера в 10:31
Футбол
В «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходом
Обновлено в 02:35
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Можно привести в пример европейские страны, где скорость потока на загородных трассах заметно быстрее, уж точно выше 110 км/час.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Лавров: США пытаются приватизировать секретариаты международных организаций
В результате, отметил Лавров, США удалось провести через секретариат ООН концепцию противодействия насильственному экстремизму, которая гласит, что "экстремизм генерируется там, где авторитарные режимы зажимают демократию и права человека, поэтому мировое сообщество должно через голову этих правительств работать с гражданским обществом в соответствующих странах".
Обновлено в 04:13
Происшествия
Уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово направили в суд
Уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Челябинский губернатор Текслер уволил подчиненного Гаттарова
С 20 марта после смены власти в Челябинской области Шепилов работал, как все вице-губернаторы и руководители ведомств, в статусе и. о.
Обновлено в 03:01
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Кино
Россияне выбрали лучшие фильмы о космосе
Обновлено вчера в 07:27
Наука
Созданы гибриды с мозгом человека и обезьяны
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Кедми назвал истинную причину прибытия «морских котиков» в Украину
Яков Кедми, аналитик из Израиля, назвал истинную причину прибытия «морских котиков» из подразделения США SEAL в Украину.
Обновлено в 00:15
Экономика
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Космос
Роботов-хирургов предложили включить в экипаж дальних космических миссий
Российские ученые рассматривают идею использования роботов-хирургов для медицинского обеспечения экипажей дальних космических полетов, рассказал в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.
Обновлено в 04:39
Космос
Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад
12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие
Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Краснодарские полицейские тяжело ранили подростка при задержании
Уголовное дело возбуждено в Краснодаре против двоих полицейских, которые во время задержания тяжело травмировали дубинкой подростка, перелезавшего в свой дачный дом через закрытую калитку, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:13
Общество
На Урале священника отправили служить в село из-за фото жены
Магнитогорская епархия направила священника Сергия Зотова служить в село из-за фотографий жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости секретарь епархии, отец Лев (Баклицкий).
Обновлено в 04:42
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
На радиостанции "Эхо Москвы" в эфире программы A-team Анастасия Волочкова посоветовала всем недовольным покинуть Россию и переехать жить в другие страны.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Минобороны Украины проверит сообщения об уклонении Зеленского от армии
Депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Татьяна Черновол потребовала проверить информацию о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский якобы уклонялся от призыва на воинскую службу.
Обновлено в 04:44
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне
Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
Обновлено вчера в 12:22
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05