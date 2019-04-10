Опубликована первая в истории фотография чёрной дырыRT на русском вчера в 09:47

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры. Изображение массивной чёрной дыры, расположенной в центре галактики Messier 87, транслировалось во время онлайн-презентации. Объект удалён от Земли приблизительно на 53,5 млн световых лет.

Экономика Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).

Политика Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.

Футбол «Реал» оценил Бэйла в 130 миллионов По информации источника, клуб оценил оценил 29-летнего валлийца в 130 миллионов евро.

Общество Зарплаты стали недостойными. Почему наша бедность — основа государственного строя Отвечая на вопросы специалистов Финансового университета при правительстве РФ, россияне поделились своими представлениями о достойной зарплате.

Политика Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.

Наука Останки людей нового вида нашли на Филиппинах Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.

Здоровье В Ростове прооперировали почти полтонны кубанцев За обоих взялись специалисты Центра хирургии ожирения и диабета. Первой доверившейся ростовским медикам стала сестра, весившая почти 200 кг.

Политика В Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года Власов подчеркнул, что многие страны уже ввели подобные запрет и РФ стоит последовать их примеру.

Политика В Госдуме предложили штрафовать чиновников за оскорбление граждан В Государственную думу внесён законопроект, предполагающий введение штрафов для чиновников за публичные высказывания, которые «в неприличной форме оскорбляют человеческое достоинство отдельных граждан, а также социальных (профессиональных) или иных групп граждан».

Наука Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Транспорт За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.

Политика Зеленский повесил трубку в конце перепалки с Порошенко Украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поспорили в эфире телеканала "1+1".

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес об изменах жениха: «Я знаю правду» Сразу несколько человек объявили, что Алекс Родригес не такая идеальная партия для певицы. Они уверены, бейсболист крутит романы на стороне.

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.

Шоу-бизнес Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Футбол Врач сборной России рассказал о сроках восстановления Дзагоева Врач российской сборной по футболу Эдуард Безуглов рассказал, сколько времени займет восстановление хавбека московского ЦСКА Алана Дзагоева, передает Sport24.

Космос Более 600 спутников системы «Сфера» выведут на орбиту к 2028 году Более 600 спутников перспективной системы "Сфера" планируется запустить в космос к 2028 году, заявил в среду руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.

Политика Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.

Технологии «ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.

Авто Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.

Футбол «Ливерпуль» осудил фанатов «Челси», оскорблявших Салаха "Ливерпуль" на официальном сайте осудил фанатов "Челси", оскорблявших нападающего клуба Мохамеда Салаха.

Происшествия В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.