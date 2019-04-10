Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дырыRT на русском вчера в 09:47
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры. Изображение массивной чёрной дыры, расположенной в центре галактики Messier 87, транслировалось во время онлайн-презентации. Объект удалён от Земли приблизительно на 53,5 млн световых лет.
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Экономика
Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России
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Космос
Более 600 спутников системы «Сфера» выведут на орбиту к 2028 году
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Обновлено в 17:32