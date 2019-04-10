Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дырыRT на русском вчера в 09:47

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры. Изображение массивной чёрной дыры, расположенной в центре галактики Messier 87, транслировалось во время онлайн-презентации. Объект удалён от Земли приблизительно на 53,5 млн световых лет.
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Как работают чёрные дыры Вселенной

News.ru14:35

Космические шутки: как в Сети отреагировали на публикацию первого изображения черной дыры

Naked Science13:58

«Око Саурона»: в Сети отреагировали на первое фото черной дыры

РИА Новостивчера в 13:26

Лицезреть невозможное. Люди увидели черную дыру благодаря алгоритму молодой девушки

Телеканал 360°07:48

В РАН считают, что авторы первого снимка черной дыры достойны Нобелевской премии

ТАССвчера в 13:36

#пронауку: как женщина помогла получить первый снимок черной дыры

РБК09:47

Человечество впервые в истории увидело настоящую черную дыру

REF Newsвчера в 11:49
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Экономика

Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»

Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие

Скоростной корабль с боевым комплектом разработали в России

Советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков рассказал, что созданный специалистами отделения военного кораблестроения корпус боевого надводного корабля океанской зоны обладает уникальными способностями.
Обновлено в 10:31
Политика

Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

В США призвали к пересмотру политики в отношении России

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Здоровье

Ученые назвали главный ночной симптом рака

Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено в 16:00
Происшествия

В Благовещенске собаки напали на 9-летнего мальчика

Накануне, 11 апреля, в областном центре стая собак напала на ребенка.
Обновлено в 22:57
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Происшествия

Около Владивостока произошли два ДТП с участием девяти машин

Два ДТП с участием в общей сложности девяти автомобилей, включая грузовик, произошли в пятницу в Надеждинском районе Приморья, из-за чего перекрыто движение по низководному мосту через Амурский залив в сторону Владивостока.
Обновлено в 22:55
Армия и оружие

В ВКС рассказали о разработке зенитной ракетной системы С-500

Разработка зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в скором времени завершится, заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - замкомандующего ВКС России Юрий Грехов.
Обновлено в 17:43
Политика

Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре

Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:41
Общество

Россияне назвали самые раздражающие аспекты рабочего процесса

Первое место среди факторов, которые портят настроение на рабочем месте, — безосновательная критика — ей недовольны 44% работающих граждан.
Обновлено в 21:29
Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика

Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено в 17:16
Происшествия

В Обнинске ликвидировали крупный пожар на предприятии

Крупный пожар на предприятии "Обнинскоргсинтез" в Калужской области полностью ликвидирован, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:27
Транспорт

Депутаты предлагают изменить скоростной режим

Депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение скоростного режима.
Обновлено в 06:30
Политика

В Госдуме предложили запретить в России полиэтиленовые пакеты

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил ввести в России запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
Обновлено в 21:44
Космос

Космонавты на МКС получат очки виртуальной реальности для психологической разгрузки

Космонавты на МКС в скором времени получат очки виртуальной реальности для психологической разгрузки после рабочего дня, рассказал директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов, передает РИА Новости.
Обновлено в 21:59
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри сохранят рождение первенца в тайне

В сообщении королевской четы говорится, что Гарри и Меган приняли личное решение хранить информацию о рождении ребенка в тайне.
Обновлено в 19:47
Армия и оружие

Атаки ВСУ на автомобиль ОБСЕ предотвратили в ДНР

Военнослужащие самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили две попытки нападения ВСУ на сотрудников миссии ОБСЕ на Украине.
Обновлено в 23:18
Происшествия

МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских

«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Соловчук заявил, что Кокорин и Мамаев избивали его после падения

Водитель ведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал, что упал после удара футболиста Павла Мамаева, а затем вся компания избивала его, пока он лежал.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Новый способ боевого применения артиллерии испытали на Южном Урале

Обновлено в 10:14
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Политика

Бывшего советника Обамы обвинили в даче ложных показаний

Бывшего советника экс-президента США Барака Обамы Грегори Крейга обвинили в даче ложных показаний относительно его работы на украинские власти.
Обновлено в 16:02
Авто

Опубликовано первое фото нового Subaru Outback

Японский производитель представил первое изображение универсала повышенной проходимости Subaru Outback очередного поколения.
Обновлено в 05:14
Здоровье

Заболеваемость лихорадкой Эбола в ДР Конго достигла пика

На 10 апреля в ДРК было зарегистрировано 1186 случаев Эболы, умер 751 человек, 354 выздоровели.
Обновлено в 17:17
Кино

Компания Disney запустит собственный онлайн-кинотеатр

Обновлено в 23:10
Шоу-бизнес

Эмбер Херд просит суд отменить иск Джонни Деппа по делу о клевете

Актриса Эмбер Херд попросила суд отклонить иск ее бывшего мужа Джонни Деппа, который обвинил ее в клевете.
Обновлено в 21:05
Как работают Яндекс.Новости?
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