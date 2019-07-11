Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Общество В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы Столичный зоопарк закупил два мамонтовых осла пуату. Об этом размещена информация на сайте госзакупок Москвы.

Экономика Минтруд предложил новый прожиточный минимум Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.

Общество «Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Хоккей КХЛ представила официальный календарь на новый сезон Стало известно расписание матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон 2019/2020 года.

Политика Путин поговорил с Зеленским по телефону Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Происшествия В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.

Здоровье «Человек-дерево» с редчайшим заболеванием вернулся к нормальной жизни 44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева.

Футбол L’Equipe: «Барселона» выплатила 120 млн евро за трансфер Гризманна По информации L’Equipe, испанский клуб произвел платеж, необходимый для активации опции о выкупе француза за 120 миллионов евро.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Футбол Месси получит тряпичный мяч от Папы Римского Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит специальный приз от Папы Римского. Футболисту будет вручен тряпичный мяч от детей из Мозамбика.

Шоу-бизнес Стриженова предупредила об орудующих от ее имени мошенниках Накануне о мошенниках рассказала популярная телеведущая Екатерина Стриженова. По ее словам, преступники орудуют в интернете.

Авто SAIC начал выпуск седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5 Новыми моделями стали седан Baojun RC-6 и кроссовер Baojun RM-5, которые созданы на одной платформе с названием «R». Обе новинки будут предлагаться с турбированным двигателем объёмом 1,5 литра.

Политика В парламенте Севастополя прокомментировали отставку губернатора Жители Севастополя ожидали отставку губернатора Овсянникова, рассказал в комментарии "РГ" зампред Законодательного собрания города Александр Кулагин.

Политика Байден пообещал продлить СНВ-3 на посту президента США Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в случае его победы на президентских выборах в 2020 году, он намерен продлить российско-американский договор СНВ-3.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Энергетика Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.

Происшествия В Краснодаре рейсовый автобус врезался в грузовик По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, управляя рейсовым автобусом "ПАЗ" маршрута Краснодар – Новотитаровская врезался во впереди идущий грузовик MAN.

Финансы Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Происшествия Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.