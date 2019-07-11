Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Политика Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.

Происшествия Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве.

Общество Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей В апреле 2019 года Лисов забрал своих детей и отправился в Польшу. Власти Швеции объявили в международный розыск россиянина и его детей.

Происшествия Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.

Политика Рада одобрила принудительную химическую кастрацию педофилов Верховная рада в четверг одобрила законопроект, который предусматривает введение на Украине принудительной химической кастрации педофилов и создание открытого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Интернет Россиянам доступен сервис Google распознавания лиц по фото В «Альбомах» фотографии сгруппированы по лицам, и пользователь может присвоить им имена.

Экономика Налоговые вычеты при рождении детей могут повысить до 8 тыс. рублей Законопроект о повышенных налоговых вычетов при рождении детей внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Наука Стакан газировки в день повышает вероятность развития рака груди Увеличение потребления сладких напитков на 100 мл в день было связано с повышенным риском общего рака на 18% и повышенным риском рака молочной железы на 22%, — говорится в выводах к работе.

Футбол Нападающий «Спартака» Данила Прошляков перешел в «Ростов» Футбольный клуб «Ростов» объявил о трансфере нападающего Данила Прошлякова из «Спартака».

Финансы Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6% Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.

Происшествия Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.

Общество Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Политика Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.

Происшествия Экс-депутат Госдумы вымогал у совладельцев Альфа-банка 50 млн долларов Тверской суд Москвы признал потерпевшими совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена по делу о вымогательстве у них около 50 млн долларов.

Политика МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.

Политика Суд ЕС снял санкции с Януковича Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.

Единоборства Боксер Денис Лебедев завершил карьеру Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.

Происшествия Один из ключевых менеджеров покидает АСВ Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников решил покинуть свой пост с 22 июля, сообщило АСВ.

Происшествия Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир» Верховный суд сократил на три месяца сроки лишения свободы организатору и трем членам крымской ячейки организации "Хизб ут-Тахрир" (считается в России террористической и запрещена).

Экономика 51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России 71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.

Политика Зеленский предложил ужесточить люстрацию Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ужесточить люстрацию для того, чтобы к власти на Украине больше никогда не пришел бывший глава страны Пётр Порошенко, а также народные депутаты Верховной рады восьмого созыва.

Футбол «Зенит» предложил 20 млн евро за защитника «Торино», но получил отказ «Зенит» пытался купить у «Торино» защитника Лянко, но получил отказ, утверждает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Общество В работе оператора Yota произошел сбой В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.

Путешествия Цены на авиабилеты в Крым снизились Средний чек снизился в цене на 12% на авиаперелеты в Крым и обратно В июле снизилась стоимость авиаперелетов в Крым и обратно, передает пресс-служба Минкурортов РК, ссылаясь на сервис бронирования авиабилетов Biletix.

Общество Штрафстоянки для коров появились в Челябинской области Администрация Ашинского района опубликовала на своем сайте документ, из которого следует, что теперь коров будут «отлавливать и перевозить во временное место хранения», которое располагается на территории отвечающего за благоустройство муниципального предприятия.