Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Политика Зеленский предложил люстрировать чиновников времен Порошенко В заключение Зеленский предложил принять закон о расширении перечня должностей, подпадающих под люстрацию.

Происшествия Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Гаджеты В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали о способах, как избежать взрыва аккумулятора смартфона.

Общество Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Происшествия В Домодедове за взятки схвачены десять таможенников Десять сотрудников Домодедовской таможни арестованы по решению Басманного суда Москвы.

Экономика Медведев анонсировал федеральные целевые программы на 370 млрд рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что, помимо нацпроектов, в 2020 году будут работать 20 федеральных целевых программ.

Происшествия Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская» Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.

Политика Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.

Политика Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.

Общество Врачи назвали безвредную дозу шоколада Как рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистический человек каждый день может употреблять около 50 граммов.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Происшествия В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.

Политика Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.

Спорт CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Происшествия Самолет чешской авиакомпании совершил аварийную посадку в Будапеште Самолет Boeing 737-400 чешской авиакомпании Smartwings совершил в четверг аварийную посадку в международном аэропорту Будапешта.

Происшествия Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.

Политика Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.

Футбол Экс-игрок «Рубина» вернулся из «Ромы» в «Порту» Испанский защитник Иван Маркано поставил подпись под трудовым договором с «Порту». Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до 2023 года.

Происшествия В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.

Экономика В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.

Происшествия В Москве четверых мужчин задержали за нападение на полицейских в ТЦ Четверо мужчин в Москве задержаны после нападения на сотрудников полиции в торговом центре.

Футбол ЦСКА отказался от подписания Джанаева По информации "СЭ", руководство ЦСКА приняло решение не заключать контракт с голкипером Сосланом Джанаевым.