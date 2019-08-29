Политика
РИА НовостиОпубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Экран смартфона нардепа сфотографировали журналисты "Страна.ua". По словам Богуцкой, Рада решила оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел в новом составе правительства, чтобы предотвратить переворот, который "серьезно готовит" бывший президент Украины Петр Порошенко.
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Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Футбол
Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Кино
Французский актер из «Невезучих» Мишель Омон умер в возрасте 82 лет
Французский актер кино и театра Мишель Омон скончался в возрасте 82 лет в ночь с 28 на 29 августа.
NewInform 13:49
Армия и оружие
США сократят контингент, но не покинут Афганистан
Красная весна 13:28
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Политика
CNN: Трамп может остановить военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки предоставления американской военной помощи Украине, сообщил 29 августа телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
REGNUM 10:54
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
Игромания.ру 08:43
Происшествия
Член Либертарианской партии Михаил Светов вышел из спецприемника после 30 суток ареста
Член федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов вышел из спецприемника после 30 суток ареста, - написал в Твиттере пресс-секретарь партии Александр Гуд.
Эхо Москвы 09:03
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Согласно отчету, Счетная палата предложила кабмину поручить министерствам и ведомствам рассмотреть вопрос о внесении поправок в российский Налоговый кодекс в части корректировки параметров, которые определяют применение повышающих коэффициентов к легковым автотранспортным средствам в зависимости от их мощности и других неотъемлемых характеристик, а не от их цены.
Московский Комсомолец 06:37
Политика
Зеленский дал новой Раде год и напомнил о возможности роспуска
Президент предупредил, что дает новому составу ограниченный срок на то, чтобы доказать свою эффективность, в противном случае новая Рада войдет в историю Украины как парламент, просуществовавший меньше всех, всего один год.
РБК 10:53
Здоровье
Женщинам после 40 для поддержания здоровья требуется биотин
Актуальные Новости 06:33
Культура
Выставка «Шедевры Подмосковья» откроется в музее «Новый Иерусалим»
В конце сентября в подмосковном музейном комплексе «Новый Иерусалим» откроется выставка «Шедевры Подмосковья», всего до конца года в музее запланировано четыре крупных проекта, заявил директор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов.
РИАМО 14:04
Политика
Соловьев уверен, что тема Украины для россиян интереснее пенсий
Российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что россиянам гораздо интереснее обсуждать Украину, чем внутренние остросоциальные проблемы, например, пенсионную реформу.
Pravda.Ru 07:11
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Романа Гриценко: «Заезженная история с Бузовой меня смешит»
Экс-избранница Романа Гриценко уже давно устала от вопросов о нем. По словам Евгении Шестаковой, бойфренд несколько месяцев пытался ее вернуть, а сейчас снова переключился на Ольгу Бузову ради хайпа.
StarHit.ru 14:30
Политика
Андрея Загороднюка назначили министром обороны Украины
Кандидатура Загороднюка на пост министра обороны Украины была предложена ранее президентом страны Владимиром Зеленским.
Известия 12:07
Футбол
«Карабах» прошел в групповой этап Лиги Европы
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" пробился в групповой этап Лиги Европы, обыграв в ответной встрече раунда плей-офф квалификации североирландский "Линфилд" со счетом 2:1. В составе "Карабаха" голы забили Хайме Ромеро (6-я минута) и Абделла Зубир (88-я).
Вестник Кавказа 14:13
Здоровье
Диетолог назвала три обязательных осенних продукта
Российская газета 02:10
Общество
Сергей Собянин: Средняя зарплата учителей достигла 114 тысяч рублей
Вечерняя Москва 06:30
Общество
Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию
В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд не стал рассматривать дело православной активистки Оксаны Ивановой, которая была задержана днём 29 августа.
REGNUM 12:06
Космос
Иран провел неудачный запуск ракеты
Взгляд.ру 12:50
Экономика
Медведев утвердил порядок проведения крабовых аукционов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал пакет нормативно-правовых актов, утверждающих порядок проведения аукционов по распределению квот на добычу крабов, следует из опубликованных правительством документов.
РБК 08:50
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru 08:29
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос 10:23
Общество
Начал работу всероссийский съезд «Лидеры энергетики»
Свыше двух тысяч инженеров из различных регионов России принимают участие во всероссийском съезде руководящих сотрудников и специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики», открывшемся сегодня, 29 августа.
REGNUM 10:46