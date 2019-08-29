Политика

РИА НовостиРИА НовостиОпубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

Экран смартфона нардепа сфотографировали журналисты "Страна.ua". По словам Богуцкой, Рада решила оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел в новом составе правительства, чтобы предотвратить переворот, который "серьезно готовит" бывший президент Украины Петр Порошенко.
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РБК14:22

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Газета.Ru13:09

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RT на русском14:26

Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

РИА Новости09:39

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РЕН ТВ08:53

Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота

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