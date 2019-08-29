Экран смартфона нардепа сфотографировали журналисты "Страна.ua". По словам Богуцкой, Рада решила оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел в новом составе правительства, чтобы предотвратить переворот, который "серьезно готовит" бывший президент Украины Петр Порошенко.

Футбол Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм) Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.

Кино Французский актер из «Невезучих» Мишель Омон умер в возрасте 82 лет Французский актер кино и театра Мишель Омон скончался в возрасте 82 лет в ночь с 28 на 29 августа.

Политика CNN: Трамп может остановить военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки предоставления американской военной помощи Украине, сообщил 29 августа телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

Кино Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.

Происшествия Член Либертарианской партии Михаил Светов вышел из спецприемника после 30 суток ареста Член федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов вышел из спецприемника после 30 суток ареста, - написал в Твиттере пресс-секретарь партии Александр Гуд.

Авто Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога Согласно отчету, Счетная палата предложила кабмину поручить министерствам и ведомствам рассмотреть вопрос о внесении поправок в российский Налоговый кодекс в части корректировки параметров, которые определяют применение повышающих коэффициентов к легковым автотранспортным средствам в зависимости от их мощности и других неотъемлемых характеристик, а не от их цены.

Политика Зеленский дал новой Раде год и напомнил о возможности роспуска Президент предупредил, что дает новому составу ограниченный срок на то, чтобы доказать свою эффективность, в противном случае новая Рада войдет в историю Украины как парламент, просуществовавший меньше всех, всего один год.

Культура Выставка «Шедевры Подмосковья» откроется в музее «Новый Иерусалим» В конце сентября в подмосковном музейном комплексе «Новый Иерусалим» откроется выставка «Шедевры Подмосковья», всего до конца года в музее запланировано четыре крупных проекта, заявил директор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов.

Политика Соловьев уверен, что тема Украины для россиян интереснее пенсий Российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что россиянам гораздо интереснее обсуждать Украину, чем внутренние остросоциальные проблемы, например, пенсионную реформу.

Шоу-бизнес Бывшая девушка Романа Гриценко: «Заезженная история с Бузовой меня смешит» Экс-избранница Романа Гриценко уже давно устала от вопросов о нем. По словам Евгении Шестаковой, бойфренд несколько месяцев пытался ее вернуть, а сейчас снова переключился на Ольгу Бузову ради хайпа.

Политика Андрея Загороднюка назначили министром обороны Украины Кандидатура Загороднюка на пост министра обороны Украины была предложена ранее президентом страны Владимиром Зеленским.

Футбол «Карабах» прошел в групповой этап Лиги Европы Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" пробился в групповой этап Лиги Европы, обыграв в ответной встрече раунда плей-офф квалификации североирландский "Линфилд" со счетом 2:1. В составе "Карабаха" голы забили Хайме Ромеро (6-я минута) и Абделла Зубир (88-я).

Общество Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд не стал рассматривать дело православной активистки Оксаны Ивановой, которая была задержана днём 29 августа.

Экономика Медведев утвердил порядок проведения крабовых аукционов Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал пакет нормативно-правовых актов, утверждающих порядок проведения аукционов по распределению квот на добычу крабов, следует из опубликованных правительством документов.

Космос Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

Политика Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.

Армия и оружие Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон» Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.