Политика
РИА НовостиОпубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот. Экран смартфона нардепа сфотографировали журналисты "Страна.ua".
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с чего всё началось
В сообщении, которое Богуцкая адресовала неизвестной «Леночке», также сказано, что народные депутаты приняли решение оставить Авакова на посту министра, чтобы предотвратить государственный переворот.Телеканал 360°09:40
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Технологии
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РИА Новости 05:31
Политика
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Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения
Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
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Зеленский оценил первые 100 дней своего президентства
Президент Украины Владимир Зеленский оценил первые 100 дней своего пребывания на посту главы государства. Его слова передает «РБК-Украина».
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Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
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На МКС сработала аварийная сигнализация
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