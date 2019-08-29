Политика

РИА НовостиРИА НовостиОпубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот. Экран смартфона нардепа сфотографировали журналисты "Страна.ua".
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с чего всё началось
В сообщении
, которое Богуцкая адресовала неизвестной «Леночке», также сказано, что народные депутаты приняли решение оставить Авакова на посту министра, чтобы предотвратить государственный переворот.
Телеканал 360°09:40

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Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

РИА Новости09:39

«Порошенко готовит переворот»: СМИ раскрыли переписку депутата Рады

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«Порошенко готовит переворот». Депутат партии Зеленского сболтнула, почему Авакова хотят оставить министром внутренних дел

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Lenta.ru07:49
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