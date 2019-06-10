Общество

Опубликована концепция нового КоАПРИА Новости 09:41

На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Нововведения направлены на совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания. Так, за первое легкое нарушение в новом КоАП предусмотрено обязательное предупреждение.
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Константин Чуйченко
Мы считаем, что признание административным правонарушением должно быть обусловлено общественной опасностью. Наказание за административное правонарушение должно быть адекватным и соответствовать вреду, который причинен общественным интересам в результате правонарушения.
— Константин ЧуйченкоРЕН ТВ вчера в 23:14

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