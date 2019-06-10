Общество

Опубликована концепция нового КоАПРИА Новости 07:39

На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
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Константин Чуйченко
Мы считаем, что признание административным правонарушением должно быть обусловлено общественной опасностью. Наказание за административное правонарушение должно быть адекватным и соответствовать вреду, который причинен общественным интересам в результате правонарушения.
— Константин ЧуйченкоРЕН ТВ вчера в 23:14

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Опубликована концепция нового КоАП

Газета.Ru08:11

В новом КоАП будут сокращены составы административных правонарушений

ТАСС08:14

В Госдуме рассказали о концепции нового КоАП

RT на русском08:28

Представлена концепция нового Кодекса об административных правонарушениях

РЕН ТВ07:45

Опубликована концепция нового КоАП

РИА Новости07:39

Правительство представило новую концепцию КоАПа России

Известия08:52

Новый КоАП предусмотрит отдельное наказание для молодежи

REGNUM09:18
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Общество

Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде

Обновлено в 09:04
Происшествия

В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки «Хизб-ут-Тахрир»

Три предполагаемых организатора и пять членов запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир" задержаны в Симферопольском районе Крыма, а также в городах Алушта и Белогорск.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

Обновлено в 02:56
Политика

В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова

Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Общество

В Хакасии ученик сельской школы набрал на ЕГЭ почти 100 баллов

Всего в Хакасии, как поясняют в министерстве образования и науки, высокие баллы по литературе получили 14 человек.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой

Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Музыка

Американский рэпер Бушвик Билл умер от рака

Обновлено в 06:07
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой

В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.
Обновлено в 04:17
Общество

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание

Обновлено в 08:08
Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках

Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова объявила в понедельник на заседании, что суд признает факт получения полковником Дмитрием Захарчеенко взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Обновлено в 05:58
Политика

Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области из-за долгов по зарплате

Сотрудники шести шахт во Львовской области не вышли на работу и перекрыли трассу международного значения Львов – Рава-Русская.
Обновлено в 08:10
Автоспорт

«Феррари» подаст апелляцию на штраф Феттеля

Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

В Геленджике задержали криминального авторитета

Обновлено в 08:27
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Издание The Hill признало новейшее оружие России главной проблемой США

Соединенные Штаты считают, что именно новейшее оружие Китая и России, а не международный терроризм, Иран или даже Северная Корея, представляет собой наиболее серьезную угрозу национальной безопасности Америки.
Обновлено в 06:45
Политика

Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера

После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 06:46
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Хоккей

«Бостон» победил «Сент-Луис» 5:1 и сравнял счет в финале Кубка Стэнли

Шестая встреча серии, после которой "Блюз" могли бы выиграть всю серию, завершилась со счетом 5:1 в пользу "медведевой".
Обновлено в 03:15
Общество

В России могут ограничить количество домашних животных в квартирах

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал правительству ограничить максимальное число домашних животных, проживающих в квартире или доме, пишет "Парламентская газета".
Обновлено в 07:14
Происшествия

Тест Голунова на наркотики показал отрицательный результат

Тест корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики показал отрицательный результат.
Обновлено в 03:31
Общество

Сегодня омские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию

Обществознание — наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору выпускников, что обусловило крайнюю неоднородность уровня подготовки контингента участников экзамена.
Обновлено в 01:31
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова

Клуб российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Руслана Камболова, который ранее выступал за «Рубин».
Обновлено в 08:44
Футбол

Семак женится после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вновь женится на своей законной супруге 3 сентября.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце рассказала о расставании с супругом

Обновлено в 08:31
Происшествия

Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»

Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.
Обновлено в 08:04
Общество

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Обновлено в 09:03
Общество

Земфира выступила в поддержку Ивана Голунова

Земфира поддержала задержанного корреспондента «Медузы» Голунова.
Обновлено в 06:45
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