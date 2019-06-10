Общество
Опубликована концепция нового КоАПРИА Новости 07:39
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
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Мы считаем, что признание административным правонарушением должно быть обусловлено общественной опасностью. Наказание за административное правонарушение должно быть адекватным и соответствовать вреду, который причинен общественным интересам в результате правонарушения.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки «Хизб-ут-Тахрир»
Три предполагаемых организатора и пять членов запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир" задержаны в Симферопольском районе Крыма, а также в городах Алушта и Белогорск.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 02:56
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Общество
В Хакасии ученик сельской школы набрал на ЕГЭ почти 100 баллов
Всего в Хакасии, как поясняют в министерстве образования и науки, высокие баллы по литературе получили 14 человек.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Музыка
Американский рэпер Бушвик Билл умер от рака
Обновлено в 06:07
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой
В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках
Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова объявила в понедельник на заседании, что суд признает факт получения полковником Дмитрием Захарчеенко взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Обновлено в 05:58
Политика
Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области из-за долгов по зарплате
Сотрудники шести шахт во Львовской области не вышли на работу и перекрыли трассу международного значения Львов – Рава-Русская.
Обновлено в 08:10
Автоспорт
«Феррари» подаст апелляцию на штраф Феттеля
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
В Геленджике задержали криминального авторитета
Обновлено в 08:27
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Издание The Hill признало новейшее оружие России главной проблемой США
Соединенные Штаты считают, что именно новейшее оружие Китая и России, а не международный терроризм, Иран или даже Северная Корея, представляет собой наиболее серьезную угрозу национальной безопасности Америки.
Обновлено в 06:45
Политика
Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера
После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 06:46
Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Хоккей
«Бостон» победил «Сент-Луис» 5:1 и сравнял счет в финале Кубка Стэнли
Шестая встреча серии, после которой "Блюз" могли бы выиграть всю серию, завершилась со счетом 5:1 в пользу "медведевой".
Обновлено в 03:15
Общество
В России могут ограничить количество домашних животных в квартирах
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал правительству ограничить максимальное число домашних животных, проживающих в квартире или доме, пишет "Парламентская газета".
Обновлено в 07:14
Происшествия
Тест Голунова на наркотики показал отрицательный результат
Тест корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики показал отрицательный результат.
Обновлено в 03:31
Общество
Сегодня омские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию
Обществознание — наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору выпускников, что обусловило крайнюю неоднородность уровня подготовки контингента участников экзамена.
Обновлено в 01:31
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова
Клуб российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Руслана Камболова, который ранее выступал за «Рубин».
Обновлено в 08:44
Футбол
Семак женится после матча со «Спартаком»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вновь женится на своей законной супруге 3 сентября.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала о расставании с супругом
Обновлено в 08:31
Происшествия
Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»
Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.
Обновлено в 08:04
Общество
Земфира выступила в поддержку Ивана Голунова
Земфира поддержала задержанного корреспондента «Медузы» Голунова.
Обновлено в 06:45