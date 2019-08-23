Армия и оружие
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении МолдавииРИА Новости вчера в 17:38
"Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР", — говорится в сообщении.
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Минобороны опубликовало ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
Газета.Ruвчера в 19:21
Минобороны рассекретило архивы о зверствах фашистов в оккупированном Кишиневе
Московский Комсомолецвчера в 19:29
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