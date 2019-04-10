Кино

Опубликован трейлер фильма «Король Лев»РИА Новости 09:19

Студия Walt Disney опубликовала на YouTube официальный трейлер к ремейку мультфильма "Король Лев". В новом ролике показаны герои классического "Короля Льва": Муфаса, Симба, Шрам, Тимон и Пумба.
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Walt Disney опубликовала трейлер фильма «Король Лев»

RT на русском10:43

Появился первый трейлер фильма «Король Лев»

ТАСС08:48

Вышел первый трейлер фильма «Король лев»

Российская газета08:55

В трейлере нового «Короля Льва» показали поющих Тимона с Пумбой и злодея Шрама

Lenta.ru08:52

Опубликован трейлер фильма «Король Лев»

РИА Новости09:19

«Ты должен занять свое место в круге жизни»: вышел новый трейлер «Короля Льва»

Афиша Daily09:29

Вышел трейлер к фильму «Король Лев»

Дождь08:30
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Происшествия

В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец

Обновлено в 11:55
Экономика

Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Уголовное дело заведено на выбросившую кошку из окна женщину

В Саратове завели уголовное дело на 47-летнюю женщину за то, что она выбросила кошку из окна седьмого этажа.
Обновлено в 14:55
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Происшествия

В администрации Дербентского района проходят обыски

Обновлено в 03:51
Общество

Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

Обновлено в 05:18
Происшествия

ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне

Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено в 19:43
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Экономика

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»

Обновлено в 07:43
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Технологии

Искусственный интеллект и бизнес

Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.
Обновлено вчера в 03:15
Наука

Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Кино

Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»

К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено вчера в 15:16
Политика

Мадуро заявил о «ненормальном» поведении Пенса

Мадуро заявил, что такое поведение, которое приходится наблюдать со стороны второго человека в администрации США, "абсолютно ненормально", и свидетельствует о его "фатальной одержимости" Венесуэлой, передает РИА Новости.
Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес

Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности

Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Транспорт

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Наука

Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры

Россия не смогла участвовать в проекте создания снимка черной дыры из-за отсутствия соответствующих технологий.
Обновлено в 11:57
Происшествия

В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий пьяное ДТП к убийству

В Госдуму в среду внесен законопроект, приравнивающий пьяное ДТП со смертельным исходом к умышленному убийству, сообщает официальный сайт Госдумы в среду.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Авто

Автомобили Aurus пообещали сделать дешевле

Автомобили Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», со временем будут дешеветь.
Обновлено в 04:03
Общество

Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок

По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:39
Технологии

Рогозин рассказал о формировании «пула друзей Роскосмоса»

В пул вошли представители ряда предприятий ракетно-космической отрасли, бизнеса и одного министерство.
Обновлено в 19:27
Авто

Эксперты из Германии оценили российское топливо

Обновлено в 04:50
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Общество

Phononic раскрыл предпочтения потребителей в отношении продуктовых магазинов

Компания «Phononic» опубликовала свой ежегодный отчет «Store of the Future 2019», раскрывающий потребительские предпочтения в отношении продуктовых магазинов.
Обновлено в 17:15
Наука

В Турции обнаружен древнейший в мире торговый корабль с грузом слитков

В Средиземном море у побережья Турции подводные археологи нашли затонувшее 3600 лет назад торговое судно, сообщил 10 апреля журналистам представитель Средиземноморского университета Антальи.
Обновлено в 16:21
Футбол

Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1

"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Происшествия

СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского

Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
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Король Лев
The Lion King, мультфильм, 1994
У величественного Короля-Льва Муфасы рождается наследник по имени Симба. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти. Симба познаёт горе утраты, предательство и изгнание, но в конце концов обретает верных друзей и находит любимую. Закалённый испытаниями, он в нелёгкой борьбе отвоёвывает своё законное место в «Круге жизни», осознав, что значит быть настоящим Королём.
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